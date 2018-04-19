Dünyanın ilk süper hızlı treni kuruluyor

Süper hızlı yeni nesil bir ulaşım yöntemi olan Hyperloop üzerinde çalışan şirketlerden biri olan HTT, Yas Adası'ndaki Formula 1 pistini inşa eden Aldar PJSC şirketiyle Abu Dabi'ye Hyperloop hattı kurmaya hazırlanıyor.

2020'DE KULLANIMA AÇILACAK

Anlaşmaya göre, Abu Dabi ile Dubai sınırında bulunan Al Maktoum Uluslararası Hava Alanı yakınına kurulacak olan ticari Hyperloop hattının 2020 yılında kullanıma açılması planlanıyor.

10 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde kurulacak olan Hyperloop hattının 10 km uzunluğunda olacağı ve HTT'nin inşa sürecini birkaç farklı aşamaya böldüğü belirtiliyor.

"Bu anlaşma dünyanın ilk ticari Hyperloop hattının Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulmasını sağlayacak" diyen HTT Başkanı Bibop Gresta, uzun vadede planlarının ise Abu Dabi'den Al Ain'e, Dubai'den Riyad'a kadar uzanan dev bir Hyperloop hattı oluşturmak olduğunu söyledi.

Gresta, BAE hükümetinin desteği sayesinde Hyperloop hattının ilk bölümünün Expo 2020 fuarına yetiştirilmesinin planlandığını duyurdu.