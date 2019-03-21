0553 313 94 23

Dünyanın ilk "mitral kapak" üretimi için prototip

Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliği kapsamındaki proje ile kalp ve damar cerrahisinde kullanmak üzere dünyadaki ilk ürün özelliği taşıyan "mitral kapak" geliştirilecek.

21 Mart 2019 Perşembe 11:14
Dünyanın ilk "mitral kapak" üretimi için prototip

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında hayata geçirilen proje ile kalp ve damar cerrahisinde kullanmak üzere dünyadaki ilk ürün özelliği taşıyan "mitral kapak" geliştirilecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Alvimedica arasında yapılan iş birliği protokolünün ardından prototip geliştirme çalışmaları başlatıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkta dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarının çok önem taşıdığını vurguladı. Doğan, bir süre önce üniversiteleri ile Alvimedica arasında sağlık sektöründe Üniversite-Medikal Sanayi İş Birliği Protokolü imzalandığını anımsattı.

Protokolle, "Mitral Kapat Projesi"nin hayata geçirildiğini hatırlatan Doğan, bu kapsamda kalp ve damar cerrahisinde kullanılacak önemli bir ürün geliştirilebilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

- "Prototip geliştirilme aşamasındayız"

Prof. Dr. Doğan, dünyada en sık görülen ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini belirterek, tanı, tedavi ve cerrahi uygulama başarısının yaşamsal öneme sahip olduğunu ifade etti.

İş birliği protokolü kapsamında, kalp ve damar cerrahisinde kullanılmak üzere yeni bir ürüne ilişkin çalışma yapıldığını anlatan Doğan, şunları belirtti:

"Dünyada henüz açık kalp ameliyatı sırasında yerleştirilebilen, anjiyografi eşliğinde hastanın kasığından girilerek yerleştirilemeyen bir kalp kapakçığının geliştirilmesi için çalışma başlatıldı. Aort kapağı, anjiyografi ile yerleştirilebilirken, mitral kapak diye isimlendirilen kalbin karıncıkla kulakçık bölgelerini birbirine bağlayan zor anatomik yapıya sahip olan bölgenin henüz anjiyografi ile yerleştirilebilen bir kapak dünyada bulunmuyor. Mitral Kapak Projesi ile dünyaya Türkiye'nin öncü olacağı bir çalışma yapılarak ürün geliştirilecek. Bunun için üniversitemiz ile Alvimedica birlikte çalışacak."

Aort kapağı ameliyatlarında önemli bir isim olan Prof. Dr. Engin Bozkurt'un başkanlığında mitral kapak üretimi için çalışmalar başlatıldığını dile getiren Doğan, "Çalışmalarımız tamamlandığında, kalp ve damar cerrahisinde dünyada bulunmayan bir ürün, ilk kez Türkiye'de geliştirilip üretilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ürün geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Doğan, "Çalışmalarımızda şu an prototip geliştirilme aşamasındayız. Elde edilen prototipin kullanılır hale getirilmesini hedefliyoruz." dedi.

- Mitral kapak nedir?

Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasında yer alan mitral kapak, kanın geriye kaçmasını engelliyor.

Dört bölgesi olan mitral kapağa ait bu bölgelerden birinde herhangi bir nedenle meydana gelen hasar, kapakta darlık ya da yetmezliğe yol açabiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. Alvimedica
  2. Ankara Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan
  3. Kalp ve Damar Cerrahisi
  4. MİTRAL KAPAK PROJESİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    1. Vurulduk ey ümmetim uyan artık
    2. Ekinoks neye denir? Ekinoks nasıl..
    3. Ordu’da fındık üreticilerine 10 yılda..
    4. Torbalı’ya 100 yeni fabrika kuruluyor
    5. AFAD Afrin'e gıda desteğini sürdürüyor
    6. Sinop’ta Orman Haftası
    7. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi..
    8. ALBET’in çocuk oyuncuları sahne alıyor
    9. Anadolu Müslüman Türk yurdudur
    10. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    11. GÜNCELLEME 3 - Halk otobüsü kaza yaptı
    12. Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu..
    13. KYK’lı gençler kortlarla buluşuyor
    14. Goethe'nin "Doğu-Batı Divanı"ndan..
    15. Mezitli Belediyesi çalışanlarından kök..
    16. TİKA'dan Mozambikli çiftçilere destek
    17. Down sendromlu çocuklar doyasıya..
    18. Sinop’ta trafik kazası: 3 yaralı
    19. Niksar’da yaşlılar unutulmadı
    20. Protokol eşlerinden huzurevi ziyareti
    21. Burhaniye’de Melih Pabuççuoğlu Bulvarı..
    22. Adalet Ormanı’nda meyve fidanları..
    23. Malatya tekvando takımı 1. Oldu
    24. Ağaç kesmek için ormana gitti, ertesi..
    25. Gümüşhane’de Dünya Down Sendromu Günü..
    26. Down sendromlu çocuklar unutulmadı
    27. Türk çorapçısının yeni hedefi ABD,..
    28. Usta reklamcılar Egeli iletişimciler..
    29. İstihdam seferberliği İznik’te..
    30. Bakan Soylu’dan depremzedelere müjde
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!