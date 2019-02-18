Dünyanın ilk kedi muhtarı Mersin’den çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kedilerin barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşatıldığı miyav parkta Dünya Kediler Günü’nde muhtarlık seçimi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seçimde miyav park sakinlerinin muhtarı yüzde 38 oy oranı ile rakiplerini geçen "Mırmır" oldu.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan yerel seçimler öncesi gergin bir ortamın oluşmaması, hoşgörülü ve sağduyulu bir şekilde seçim çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla dünyada bir ilke daha imza attı. Dünyada Mersin’den başka bir şehirde örneği olmayan miyav parka sosyal medya kullanıcılarının verdiği oyla muhtar seçen Büyükşehir Belediyesi, esprili uygulaması ile dikkat çekerek yüzlerde tebessüm oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve sosyal medyayı sallayan miyav park muhtarlık seçimleri Mırmır’ın zaferi ile sonuçlandı. İki günde yüzlerce beğeni ve yorum alan muhtarlık seçimleri bin 711 kişinin oyları ile sonuçlandı. Yemekten sonra uyku saatlerini ikiye çıkaracağı vaadi ile seçimlere giren ve 2 rakibini geride bırakarak ipi göğüsleyen kedi, yüzde 38 oyla muhtar olmaya hak kazanan Mırmır oldu.

Kedilerin vaatleri gülümsetti

Dünya Kediler Günü’nde Twitter üzerinden gerçekleşen muhtar seçmelerine Zıpzıp, ‘Hiçbir kedimiz arasında ayrım yapmadan hizmet edeceğim’ vaadi ile yola çıkarken, Atılgan ‘Miyav parkımızı her türlü tehditlerden koruyacağım’ vaadi ile seçime girdi. Ancak muhtarlığı kazanan yemekten sonra uyku saatlerini ikiye çıkaracağı vaadini veren Mırmır oldu. Atılgan yüzde 34 oy oranı ile seçimi küçük bir farkla kaybederken, Zıpzıp yüzde 28 oy aldı. Seçim sonrası Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Mırmır adına bir teşekkür konuşması yayınladı ve esprili bir paylaşıma imza attı. Paylaşımda "Bugün miyav parkımızda bembeyaz bir sayfa açan siz değerli halkımıza en derin mırmırlarımı sunuyorum. Sadece bana oy veren yüzde 38’in değil yüzde 100’ün muhtarı olacağım. Bana bu şansı tanıyan herkese, başta hayvan sever Başkanımız Burhanettin Kocamaz’a teşekkürlerimizle. Halkımıza hizmet için patimizden geleni yapacağız. Miyav Parkımız için hep birlikte pati patiye vererek çok çalışacağız. Biz yastık, minder sevdalısı değil, hizmet sevdalısıyız” ifadeleri yer aldı.