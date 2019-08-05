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Dünyanın ilk “dilenci lisansı” isteyen kasabası

İsveç’in Eskilstun şehrinde dilenmek isteyen kişiler ücretini ödeyerek lisans almak zorunda kalacak.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:47
Dünyanın ilk “dilenci lisansı” isteyen kasabası

İsveç’in Eskilstun şehrinde dilenmek isteyen kişiler ücretini ödeyerek lisans almak zorunda kalacak.


İsveç’in Eskilstun şehri, dilencilere ücreti karşılığında “dilenci lisansı” veren dünyanın ilk kasabası oldu. Başkent Stockholm’ün batısında bulunan Eskilstun’da dilenmek isteyenler önce ücretini ödeyerek lisansını alacak daha sonra sokaklarda dilenebilecek. Eskilstun’da dilenecek kişilerim 250 kronor (yaklaşık 150 lira) ödeyerek lisans alması gerekiyor. Dilenmek için izin almayanlar ise para cezası ile karşı karşıya kalacak. Gerekli evrakları tamamlayamayanlar ise 2 bin 300 TL ceza ödeyecek.


Belediye meclis üyesi Jimmy Jansson açıklamasında, amacın dilenmeyi daha zor hale getirmek olduğunu ifade ederek, “Bürokratikleştirmek ve zorlaştırmak istiyoruz “dedi.


İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından Aralık ayında Vellinge kasabasında uygulamaya başlanan yasak kararının onaylamasının ardından bazı İsveç kasabalarında izinsiz dilencilik yapmak yasaklanmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:47
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