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"Dünyanın ilk 10 tarım firmasından biri olmayı hedefliyoruz"

Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy:- "Samsun'un en büyük ihracatçısı olan firmamız bugün 8 ülkede faaliyet göstermekte 84 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Ulusoy Un ailesi olarak 2069 yılında dünyanın ilk 10 tarım firmasından biri olmayı hedefliyoruz"

26 Şubat 2019 Salı 13:03
"Dünyanın ilk 10 tarım firmasından biri olmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Samsun'un en büyük ihracatçısı olan firmalarının bugün 8 ülkede faaliyet gösterdiğini ve 84 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Ulusoy Un ailesi olarak 2069 yılında dünyanın ilk 10 tarım firmasından biri olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ulusoy Un'dan yapılan açıklamaya göre, temelleri Fahrettin Ulusoy tarafından 25 Şubat 1969 yılında atılan Ulusoy Un'un kuruluşunun 50. yılı kutlandı.

Burada konuşan Eren Günhan Ulusoy, "gelenekten geleceğe" sloganıyla çıktıkları bu yolculukta 50. yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Bir zahire dükkanından un fabrikasına doğru giden hikayenin temellerini babam Fahrettin Ulusoy attı. Ona çok şey borçluyuz. Onunla gurur duyuyoruz. Bugün Ulusoy Un, Samsun’un halka açık tek şirketidir. Hissedarlarımıza teşekkür ediyoruz. Samsun’un en büyük ihracatçısı olan firmamız bugün 8 ülkede faaliyet göstermekte 84 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Ulusoy Un ailesi olarak 2069 yılında dünyanın ilk 10 tarım firmasından biri olmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Ulusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yılın ikinci yarısında yeni Samsun Organize Gıda Sanayi Bölgesi’nde şu anda 60 milyon TL yatırım bedelini bulan yeni fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Yeni kurduğumuz fabrika 600’er ton üretim yapacak üç ayrı etaptan oluşuyor. Hepsini tamamladığımızda günlük bin 800 ton ilave kapasite gelecek. Diğer bir yandan ise Çorum Alaca, Yozgat Sorgun ve Samsun’da lisanslı depo yatırımlarında bulunduk. Önümüzdeki dönemde lisanslı depoculuk yatırımlarımız için çalışma içerisindeyiz."

Ulusoy Un Onursal Başkanı Fahrettin Ulusoy ise "Bugün 50. yılımı sizlerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Duygularımı açıklamaya kelimeler yetmiyor. Ulusoy Un’un 50. yılını kutlarken, zorluklar içerisinde şirketimi kurup başarılı yolculuğumu kitapta anlattım. Kitabımı okumanız beni çok mutlu edecek. Eşime, oğullarıma ve torunlarıma teşekkür ediyorum." yorumunu yaptı.

Verilen bilgiye göre, etkinlik, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın katılımıyla düzenlendi.

Gecenin sonunda, Ulusoy Un'da 30 yılın üzerindeki çalışanlara plaket verilirken, Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un çalışanlarıyla birlikte 50. yıl pastası kesti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:03
  1. Ulusoy Un

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