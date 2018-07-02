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Dünyanın gözü Türkiye'de! Üreteceğiz

Savunma sanayisi şirketlerine ithal parça satışı yapan Özdisan Elektronik İtalyanlarla Dudullu’da hayata geçireceği yatırımla sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek teknolojili ürünleri üretip dışa bağımlılığı sonlandıracak.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:57
Dünyanın gözü Türkiye'de! Üreteceğiz

Son 16 yılda dışa bağımlılık oranı yüzde 80'den 40'a inen savunma sanayisinde yerli ve milli olana destek hamlesi meyvelerini veriyor. Savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlere yurtdışından getirdiği parçaların satışını ve teknik danışmanlığını yapan Özdisan Elektronik, İtalyanlarla İstanbul'da 25 milyon dolar yatırımla hayata geçireceği tesisle savunma sanayisinin PCB konusunda dışa bağımlılığını bitirmeye hazırlanıyor.

Özdisan'ın kurucu ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, "İşlenmiş elektronik devre kartları diye tabir ettiğimiz PCB'ler Türkiye'de düşük teknoloji olarak üretiliyor. Savunma sanayisinin ihtiyacı olan yüksek teknolojili PCB'lerin neredeyse tamamı ithal ediliyor. Biz bu yatırımla bu ithalatın önüne geçeceğiz. Özellikle askeri elektronik sanayisinde bu parçalara çok ihtiyaç var. Bu teknoloji bir füzenin ya da bir roketin içerisinde kullanılıyor. Bu yatırımla ileride muhtemel ambargolardan korunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yatırımı Dudullu'da hayata geçireceklerini dile getiren Yurttaş, "Stratejik değeri olan bir şeyi üretmenin bedeli yoktur. Böyle bir ürünü üretebilir hale gelirseniz bunu Türkiye ile sınırlandırmayıp yurtdışına da pazarlarsınız" diye konuştu.

BİR YATIRIM DA ABD'LİLERLE

ABD'li bir şirketle de orta ve düşük teknolojili parçaların üretimi için anlaşma yapmak üzere olduklarının altını çizen Yurttaş, "Satelcom diye bir şirketimiz var. GSM operatörlerine ve GSM altyapısına ihtiyaç duyan firmalara hizmet veriyoruz. Şu anda Türkiye'de 4.5 G var, 5 G'ye geçiş üzerinde çalışılıyor. Yapacağımız yatırımla 5G ötesi teknolojiyi Türkiye'ye getireceğiz. 10 G diye tabir edilen ürün Türkiye'de üretilip GSM operatörlerine satılacak" dedi.

SANAYİYE YATIRDI

Türkiye'de güneş santrali yatırımı da yaptıklarının altını çizen Yurttaş, "Bugüne kadar kazandığımızı yine sanayiye yatırdık. Şu anda DMY Elektronik Yatırımlar çatısı altında 22 kurulu şirketimiz var. Bunların 14'ü aktif. 330 milyon dolarlık bir grubuz" bilgisini paylaştı. Yurttaş, bugüne kadar pek çok firmaya yatırım yaptıklarını, bu yüzden farklı sektörlerde ortaklıkları bulunduğunu kaydetti.


(Sabah)
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:57
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