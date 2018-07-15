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Dünyanın gözü oraya çevrildi: Donald Trump ve Putin Helsinki'de görüşecek!

Amerika Başkanı Trump, yarın  Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel  zirvede bir araya gelecek.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
Dünyanın gözü oraya çevrildi: Donald Trump ve Putin Helsinki'de görüşecek!

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin'in yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geleceği  özel zirvede ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye,  nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın  ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak. 

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ev sahipliğinde yapılacak  zirve, yarın saat 13.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başlayacak.

İkili görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçilecek. Devamında ise  Trump ve Putin basın toplantısı düzenleyecek.

Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen, yoğun güvenlik önlemleri altında  gerçekleşecek zirvede, ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası,  Suriye, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri,  Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak.

Trump, "düşmanım değil, rakibim" dediği Putin'den, öncelikle nükleer  programına son vermesi için Kuzey Kore'ye baskı yapılması konusunda yardım  isteyecek. Trump, Rusya'nın Kuzey Kore'ye ekonomik destekte bulunmamasını ve bu  kapsamda gizli olarak bu ülkeden kömür alınmamasını talep edecek.

Trump'ın diğer bir hedefi de Suriye'de istikrarın sağlanması için  Rusya'nın desteğini almak ve İran'ın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak olacak.

Uluslararası terörizmle mücadelede Rusya'dan destek bekleyen ABD  Başkanı, ayrıca Soğuk Savaş dönemi nükleer silahsızlanma anlaşmasının ihlaline de  son verilmesini isteyecek.

Hafta içinde Brüksel'de yapılan NATO Zirvesi'nde düzenlediği basın  toplantısında Trump, daha önce eleştirdiği selefi Barack Obama zamanında yapılan  diğer bir nükleer silahsızlanmayla ilgili anlaşmanın uzatılmasından yana olduğunu söylemişti.

Putin ise öncelikle ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin  normalleştirilmesini ve Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'daki askeri faaliyetleri  nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırım ve baskıların kaldırılmasını  isteyecek.

Kırım'ın ilhakının tanınmasını sağlamaya da çalışacak olan Putin  ayrıca, Trump'ın "Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmediği" yönünde yeni  bir açıklama yapmasını talep edecek.

Helsinki zirvesi, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki  iddiaların alevlendiği ve müttefiklerin Washington ve Moskova arasındaki  yakınlaşmadan endişe duyduğu bir dönemde gerçekleşecek.

ABD Adalet Bakanlığı, zirveden sadece 3 gün önce 12 Rus istihbarat  görevlisini 2016 başkanlık seçimleri sırasında bilgisayar korsanlığı yapmakla  suçlandığı iddianameyi açıkladı. Demokratların zirveyi iptal etmesini istediği  Trump, geri adım atmayarak programını devam ettirme kararı aldı.

Ayrıca Trump'ın başta Almanya olmak üzere NATO ülkelerini yeterince  savunma yapmamakla suçladıktan günler sonra yapılacak zirve, Avrupa'da Washington  ve Moskova arasındaki yakınlaşma karşısında duyulan endişeyi daha da artırıyor.

NATO Zirvesi sırasında geleneksel müttefiği Avrupa ülkelerini sert  şekilde eleştiren Trump'ın Putin'le yapacağı görüşme eski kıtada yakından takip  ediliyor. Trump'ın olası tavizlerinin Avrupa'nın güvenliğini tehlikeye atacağı  değerlendirmesi yapılıyor.

İngiltere'de yayın yapan Guardian'ın köşe yazarlarından Natalie  Nougayrede'e göre, zirvenin tek bir kazananı olacak.

Nougayrede bu noktada "(Kazanacak) Arabayla golf sahasında dolaşan  kişi (Trump) değil, Sibirya'da üssüz at binerken fotoğrafının çekilmesinden  hoşlanan adam (Putin)" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı'nın müttefiklerini küçük düşürdüğünü, NATO'yu  sorguladığını, "AB'yi muhtemelen Çin kadar kötü" diye tanımladığını belirten  Nougayrede, "Elbette ki geriye kalan herkes kaybedecek." değerlendirmesinde  bulundu.

ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsünden Pavel K. Baev de  zirvenin "hem çok cesaret verici hem de son derece rahatsız edici" olduğunu  kaydederek, Suriye, Kuzey Kore, İran gibi çok sayıda zor ve çözüm isteyen konu  olduğunu ancak bunlardan hiçbirinde ilerleme beklemediğini yazdı.

Baev, sonucun "karşılıksız jestler ve içi boş vaatler" şeklinde  olacağını ifade etti.

ABD'li ve Rus liderler daha önce de Helsinki'de bir araya gelmişti.  Bunlar, 1975'te Gerald Ford-Leonid Brezhnev, 1999'da George Bush-Mihail Gorbaçov  ve 1997'de Bill Clinton-Boris Yeltsin görüşmeleri olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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