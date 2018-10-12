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Netanyahu yine azıttı! Dünyanın gözü önünde tehdit

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 yıl aradan sonra Aşdod limanına yanaşan ABD'nin savaş gemisi USS Ross'a ziyarette bulundu. Netanyahu, "Bu Ortadoğu'ya bir mesaj" diyerek tehdit etti.

12 Ekim 2018 Cuma 11:19
Netanyahu yine azıttı! Dünyanın gözü önünde tehdit

20 yıl aradan sonra bir ABD savaş gemisi ilk kez terör devleti İsrail'i ziyaret etti. ABD savaş gemisi USS Ross, Aşdod limanına yanaştı.

Tehdit dolu mesajlar

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile birlikte gemiyi ziyaret eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tehdit dolu mesajlar verdi. Yıllar sonra gerçekleşen bu ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyen Netanyahu, bu durumun ABD ile İsrail arasındaki derin ittifakın bir göstergesi olduğunu hatırlattı. 

20 yıl aranın ardından bu gelişmenin altını çizen İsrail Başbakanı, bu durumun Suriye'deki askeri faaliyetlerine destek işareti olduğunu savunarak, "Kendimizi Suriye'deki İran askeri varlığına karşı savunmaya kararlıyız" dedi.

"Ortadoğu'ya bir mesajdır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine ve yürüttükleri politikalara tam destek verdiğinin söyleyen Netanyahu, geminin gelişi için ise "Bu mesaj tüm Ortadoğu tarafından alındı" ifadesini kullandı.

Bir destekte Pompeo'dan

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yahudi lobisine hitabında İsrail'le ilgili, "Demokratik ve müreffeh, barış istiyor, özgür basını ve büyüyen ekonomisi var" diyen Pompeo, "Yani Ortadoğu'nun olmasını istediğimiz her şey… İlerde Ortadoğu'nun tamamının bunun gibi olmasını istiyoruz" dedi.(haber7)

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:19
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