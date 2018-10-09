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Dünyanın gözü İstanbul'da! Bir açıklama da Avrupa Birliği'nden

AB, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan gazeteci Kaşıkçı'nın durumu hakkında Suudi Arabistan'dan açıklama beklediği belirtildi.

09 Ekim 2018 Salı 15:48
Dünyanın gözü İstanbul'da! Bir açıklama da Avrupa Birliği'nden

Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'ya ilişkin olayları yakından takip ettiklerini söyledi.

Gordejuela, "Suudi Arabistan'dan, önde gelen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu netleştirecek bir açıklama bekliyoruz" diye konuştu. 

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, geçen hafta salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 15:48
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  3. suudi arabistan
  4. Cemal Kaşıkçı
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