Suriye için 3’lü zirve

yeniakit.com.tr Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye” meselesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İran’ın başkenti Tahran’da yapılacak Suriye konulu “Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi”, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Erdoğan, Ruhani ve Putin’in zirve sonrası ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İRAN’A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere bugün saat 09.10’da İran’ın başkenti Tahran’a hareket etti. Erdoğan, Suriye’de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki “Üçüncü Liderler Zirvesi”ne iştirak edecek. Zirvede “Suriye” meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması beklenirken, başta “İdlib” olmak üzere Suriye’deki gelişmelerle Suriye’de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.

“TEK GARANTÖR TÜRK KARDEŞLERİMİZ”

İdlib’de Esed rejiminin saldırısına karşı hazırlık yapan Suriyeliler, yaklaşık iki aydır toprağın altını kazarak sığınak yapmaya çalışıyor. Harekatla ilgili açıklama yapan Suriyeli Ahmed, “Tek umudumuz Türkiyeli kardeşlerimiz” dedi.

Hudeyfe el Şadad isimli bir başka Suriyeli ise, “Elimizdeki az şeylerle hazırlık yapmaya çaşıyoruz. Eğer kimyasal silahlarla vurulursak çocuklara kendimizce yapmaya çalıştığımız maskeleri takacağız” diye konuştu.