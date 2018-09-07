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Suriye için 3’lü zirve

Esed rejimi ve Rusya, İdlib’i vurmaya hazırlanıyor. Sivillerin canını korumak isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, diplomasi yoluyla krizi çözme çabaları çerçevesinde, bugün Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran liderleri bir araya gelecek. Sürekli Suriye’yi vurma konusunda tehditler savuran ABD ve Fransa başta olmak üzere, 7 yıldır yüz binlerce sivilin katledildiği ülke hakkında verilecek kararlar tüm dünyanın yakın markajında. Suriyeliler ise, Türkiye'nin çabalarını "köprüden önce son çıkış" olarak görüyor.

07 Eylül 2018 Cuma 11:13
Suriye için 3’lü zirve

 yeniakit.com.tr  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye” meselesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İran’ın başkenti Tahran’da yapılacak Suriye konulu “Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi”, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Erdoğan, Ruhani ve Putin’in zirve sonrası ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.     

BAŞKAN ERDOĞAN İRAN’A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılmak üzere bugün saat 09.10’da İran’ın başkenti Tahran’a hareket etti. Erdoğan, Suriye’de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki “Üçüncü Liderler Zirvesi”ne iştirak edecek. Zirvede “Suriye” meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması beklenirken, başta “İdlib” olmak üzere Suriye’deki gelişmelerle Suriye’de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.

TEK GARANTÖR TÜRK KARDEŞLERİMİZ

İdlib’de Esed rejiminin saldırısına karşı hazırlık yapan Suriyeliler, yaklaşık iki aydır toprağın altını kazarak sığınak yapmaya çalışıyor. Harekatla ilgili açıklama yapan Suriyeli Ahmed, “Tek umudumuz Türkiyeli kardeşlerimiz” dedi.

Hudeyfe el Şadad isimli bir başka Suriyeli ise, “Elimizdeki az şeylerle hazırlık yapmaya çaşıyoruz. Eğer kimyasal silahlarla vurulursak çocuklara kendimizce yapmaya çalıştığımız maskeleri takacağız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 11:13
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. İran
  4. Rusya
  5. üçlü zirve
  6. İdlib

YORUM YAZ

  • mehmet elibolmehmet elibol1 sa önce
    sabah the guardiyan a baktım ..ne üçlü zirve ne idlib hakkında birşey yoktu.. Genelde avustralya da düşen uçak daha çokilgileini çekmiş gibi.. Dünyanı gözü oralarada değil demekki..
  • mehmet elibolmehmet elibol1 sa önce
    Türkiye İdlib meselesinden kendini çekmesi gerek.Zira orada Türkiyeynin menfaatlerini ilgilendiren bir durum yok..alabilirse musul ve kerkük osmanlı dönemi müktesebatı gerekçesi ile almaya çalışmalı..
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