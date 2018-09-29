Dünyanın gözü Ege'de... Tatbikatlar savaşı başlıyor!

Rusya’nın Akdeniz’de 26 savaş gemisinin katıldığı tatbikatının ardından yaptığı Vostok-2018 Tatbikatına karşı ABD öncülüğünde Avrupa ülkeleri, Yunanistan’da ve Ege’de dev bir tatbikat yapacak. ABD’nin hava unsurlarının tatbikata yoğun katılımı bekleniyor. “Bölge odaklı eğitim” amacını taşıyan tatbikata Türkiye’nin katılımı ise planlanmıyor.

TATBİKAT TÜRKİYE'YE DE MESAJ

ABD ile Yunanistan arasında, bu zamana kadar görülmemiş bir şekilde Türkiye olmaksızın görüşmelerin arttığı bir dönemde gerçekleşen tatbikat ekim ayı ortalarında Amerika ve Yunanistan ortak eğitimleriyle başlayıp kasım ayında diğer ülkelerin katılımıyla büyük boyuta ulaşacak. Tatbikat, Yunanistan açısından, arkasına aldığı ABD ile Ege’de Türkiye’ye karşı önemli bir gövde gösterisi anlamını da taşıyor.

SAVAŞ HAVACILIK TUGAYI GÖREVE

Yunanistan ve Ege, çok uluslu büyük bir tatbikata hazırlanıyor. Combat Aviation Brigade (Savaş Havacılık Tugayı) Tatbikatına, 83. Uluslararası Selanik Fuarı için bölgeye gelen Amerikan 6. Filosu’na ait savaş gemisi USS Mount Whitney gemisi komuta edecek. Tatbikata 40’tan fazla Amerikan Apachi ve Black Hawk helikopteri başta olmak üzere ABD hava unsurları yoğun katılım sergileyecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Amerika ile Yunanistan’ın ortak eğitim yapacağı tatbikat kapsamında hazırlıklar da şimdiden başlatıldı. Yunanistan askeri kaynakları, tatbikatın klasik anlamda bir tatbikat olmaktan öte bölge odaklı bir ortak eğitim olarak görüldüğünü bildiriyor. Tatbikatın ekim ayı ortalarında Amerika ve Yunanistan ortak eğitimleriyle başlayıp kasım ayında diğer ülkelerin katılımıyla büyük boyuta ulaşacağı belirtiliyor.

NATO VAR AMA TÜRKİYE YOK

Tatbikatın, Yunanistan’da, NATO güçlerinin katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu. Tatbikata, bir NATO ülkesi olan Türkiye’nin katılımı ise planlanmıyor. ABD ile Yunanistan arasında, bu zamana kadar görülmemiş bir şekilde Türkiye olmaksızın görüşmelerin arttığı bir dönemde gerçekleşen tatbikat, “Bu neyin hazırlığı?” sorularının arttığı Ege ve Akdeniz’deki üslenmelerin gölgesinde dikkat çekiyor.

RUSYA’YA CEVAP NİTELİĞİNDE

Yunanistan için ise Türkiye’nin bulunmadığı böyle bir tatbikat, bir süredir yoğun temaslar yürütülen ABD ile Ege’de Türkiye’ye karşı önemli bir gövde gösterisi anlamını taşıyor. Combat Aviation Brigade (Savaş Havacılık Tugayı) Tatbikatı, son dönemde bölgede, biri Akdeniz’de olmak üzere iki büyük tatbikata imza atan Rusya’ya karşı da bir gözdağı amacını taşıyor.

Rusya’dan gövde gösterisi

Suriye savaşı ardından Akdeniz’e açılan Rusya, eylül ayının ilk haftasında, Suriye, Mısır, Libya, Kıbrıs ve Türkiye açıklarında bulunan 11 bölgeyi kapsayan büyük bir deniz tatbikatına imza atmıştı.

Başta Amerika, İngiltere ve Fransa olmak üzere Akdeniz’deki NATO gemilerinin göz hapsinde gerçekleşen ve gerçek mühimmatlarla yapılan tatbikatta, Rus amiral gemisi Mareşal Ustinov Füze Kruvazörü’nün komutasında 2 deniz altı, 26 savaş gemisi, 34 uçak ve helikopter görev almıştı.

Rusya, Türkiye’ye bir iyi niyet gösterisi olarak da, daha önce duyurulan alanlardan KKTC ile Türkiye arasındaki sahaya ilişkin planlamalarını iptal etmiş ve bu sahaya Rus gemileri girmemişti.

Rusya’nın SSCB döneminden sonraki en büyük askeri tatbikatı olan Vostok-2018 tatbikatı ise, Çin ve Moğolistan ordularının da katılımıyla 12 Eylül’de başlamıştı. NATO’nun Ukrayna’da 3-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Rapid Trident (Hızlı Mızrak) tatbikatıyla aynı dönemde başlatılan Vostok-2018 Tatbikatına Rus ordusunun neredeyse üçte biri katıldı.

KAYNAK: YENİŞAFAK