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Kritik gün! Erdoğan ve Putin Moskova'da görüşecek

Türk askeri konvoyuna yönelik geçen hafta düzenlenen ve üç sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası bir anda Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelen İdlib krizinde kritik gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Moskova'da bir araya gelecek. İki lider, Esed ordusunun saldırı düzenlediği İdlib'deki son gelişmeleri masaya yatıracak.

27 Ağustos 2019 Salı 08:54
Kritik gün! Erdoğan ve Putin Moskova'da görüşecek

Katil Esed’e bağlı güçler, Şii milislerle birlikte İdlib’e yönelik saldırılarını son dönemde artırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Han Şeyhun bölgesinde bulunan 9 ve 10 No'lu gözlem noktalarına gönderdiği takviye araç ile personelin bulunduğu konvoyun geçiş güzargahı da savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Türk konvoyuna yönelik saldırı sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan “Rusya’nın sorumluluğuna dair” bir açıklama yapıldı. Bu mesajda Türk askeri konvoyunun ilerleyişinden Moskova Yönetimi’nin haberdar edildiği ve saldırının buna rağmen gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rusya lideri Putin ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Suriye ordusunun bölgedeki terörle mücadelesini ve bu bölgenin terörist eylemlerden arındırılması çabasını destekliyoruz” dedi.

Han Şeyhun rejimin kontrolüne geçti

Geçen hafta İdlib’in güneyinde bulunan kritik önemdeki Han Şeyhun kasabası Esed’e bağlı güçler tarafından ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’nın başkenti Moskova’daki görüşmede Putin’e son gelişmelerin Türkiye’nin milli güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu aktarması bekleniyor.

Rejim saldırılarının artması nedeniyle sivillerin İdlib’den kaçışı hızlanmış ve sadece dört gün içerisinde yaklaşık 60 bin sivil Türkiye’ye doğru ilerlemeye başlamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 08:54
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Han Şeyhun
  4. İdlib
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  7. putin
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  • meleknurmeleknur3 dk önce
    ALLAH YAR VE YARDIMCISI OLSUN REİSİN

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