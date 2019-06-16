0553 313 94 23

Notre Dame Katedrali’nde yangın sonrası ilk ayin yapıldı

Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan büyük yangın sonrası ilk kez ayin yapıldı.

16 Haziran 2019 Pazar 13:18
Notre Dame Katedrali’nde yangın sonrası ilk ayin yapıldı

Fransa’nın başkenti Paris’deki Notre Dame Katedrali, çatısını tahrip eden büyük yangının ardından ilk kez bir ayine sahne oldu.

Paris Başpiskoposu Monsignor Michel Aupetit ve ayine katılan rahiplerin tamamı güvenlik gerekçesi ile başında kasklarla yangın sonrası ciddi hasar gören katedralde ayin düzenledi. 

 

Başpiskopos yaptığı konuşmada, "15 Nisan'da binayı tahrip eden yangın, yalnızca toplum için değil, insanların yüreklerinde de bir duygu dalgası oluşturdu. Bu katedral bir ibadet yeri, tek ve gerçek amacı bu” ifadelerini kullandı. 

Monsignor Aupetit ve Notre Dame direktörü Monsignor Patrick Chauvet’in yanı sıra gönüllüler, katedralde çalışan işçiler ve piskoposluk çalışanlarının da katıldığı ayinde yaklaşık 30 kişi yer aldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 13:18
  1. fransa
  2. macron
  3. notre dame
  4. Monsignor Michel Aupetit
  5. Monsignor Patrick Chauvet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Palancıoğlu: “Şehirde kesintisiz ve temiz içme suyu önceliğimizdir”
    1. Başkan Palancıoğlu: “Şehirde..
    2. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    3. YÖKAK Dış Değerlendirme ekibi Bayburt..
    4. Adnan Menderes Arapça ezan yasağının..
    5. YSK'nin ikinci oturumu sona erdi!..
    6. Eskişehir’de drone destekli uyuşturucu..
    7. Malatya’da otomobil refüje çarptı: 4..
    8. Kadıköy’de batan tekneden kurtulanın..
    9. YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
    10. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    11. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    12. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    13. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    14. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    15. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    16. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    17. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    18. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    19. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    20. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    21. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    22. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    23. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    24. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    25. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    27. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    28. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    29. Başkentliler en çok domates ve..
    30. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor