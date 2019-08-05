Dünyanın fındık kaynağı Ordu’da hasat şenliği

Dünyada üretimde ve ihracatta ilk sırada olduğumuz fındık için hasat, Ordu’da üç ülke bakanının katılacağı görkemli bir törenle 6 Ağustos Salı günü resmi olarak başlayacak.

Fındık üretimi, dünyada 1960’lı yıllarda yaklaşık 250 bin ton civarındayken son yıllarda bir milyon tonu geçti. Ülkemizde ise 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapılırken üretim miktarı yıllara göre 400 bin ton ile 800 bin ton arasında değişiyor.

17,6 milyar dolar olarak gerçekleşen 2017 yılı tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9’u fındık ürününe ait olurken fındık ürününün bitkisel üretim değeri ise 2018 yılında 5,3 milyar TL’yi buldu.

2019 yılı için tahmini fındık rekoltesi ise 776 bin 46 ton’dur.

Fındık hasadında üç ülke omuz omuza

Dünyada en önemli fındık üreticisi ülke Türkiye olurken Azerbaycan ve Gürcistan da dünya fındık üretiminde ilk 5’te yer alıyor. Ordu’da yapılacak hasat töreninde de küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan’ın Tarım Bakanları bir arada olacak.

Hasat töreninde aynı zamanda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili ’Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı’na ortak imza atacak.

İmzalanacak olan iyi niyet beyanı ile Türkiye, Azerbaycan ve Gürcü halkı arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan teknik ve teknolojik işbirliğini sağlamak ile ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amaçlanıyor.