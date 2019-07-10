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Dünyanın farklı renkleri dünyanın ortası Akşehir’de buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 60.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
Dünyanın farklı renkleri dünyanın ortası Akşehir’de buluştu

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 60.’ıncısı düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’nde 7 farklı ülkeden gelen halk dansları kendi kültürlerini, danslarını ve müziklerini Akşehirliler için sergiledi.


5 Temmuz tarihinde başlayan şenlik boyunca şehirdeki çeşitli meydanlarda danslarını sergileyen Sırbistan, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Belarus, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekipleri son olarak Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’nda final gecesinde son kez danslarını sergiledi. Yabancı halk danslarının yanı sıra Border Bornova Halk Oyunları GSK. Gençler Grubu, Border Bornova Halk Oyunları GSK. Yıldızlar Grubu, Gaziantep Delde Delyanlılar GSK., Mamak Belediyesi AFEM GSK., Soner Satı Sanat Akademisi grupları da Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait halk oyunları gösterileri ile izleyenlere keyifli saatler yaşattı.


Akşehir Açık Hava Tiyatrosu’ndaki gecede bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Şenliklerinin uluslararası boyutta yapıldığına dikkat çekerek, dünyanın farklı renklerinin ve kültürlerinin Nasreddin Hoca çatısı altında Akşehir’de buluştuğunun altını çizdi. Başkan Akkaya, “Şenliğimizde yer alan yabancı ve yerli tüm dans gruplarımız Nasreddin Hoca’mızın o dünyaya yayılan hoşgörüsü, maneviyatı ve bilge kişiliği altında Akşehir’imizde buluştu. Onları şehrimizde misafir etmekten, izlemekten büyük mutluluk duyduk. Kendilerine şenliğimize sağladıkları katkıları ve kattıkları renk için teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Akşehir Açık Hava Tiyatrosunu dolduran seyircilere müzikleri ve dansları ile görsel şölen yaşatan tüm ekipler gecenin sonunda büyük alkış aldı. Özellikle Kafkas oyunları ile dünya şampiyonu olan Border Bornova Halk Oyunları GSK. Gençler Grubu ile yine Zeybek oyunuyla Türkiye Şampiyonu olan Border Bornova Halk Oyunları GSK. Yıldızlar Grubu büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yabancı ekiplerinin getirilmesine katkı sağlayan İç Anadolu Folklor Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Özsoy’a bir plaket takdim ederken, geceye katılan ilçe protokolü de yerli ve yabancı halk dansları ekiplerine katılım belgesi verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
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