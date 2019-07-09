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Dünyanın en zengini Muğla kıyılarında

Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı Flying Fox, Marmaris Selimiye’den sonra Datça açıklarında seyrediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 15:04
Dünyanın en zengini Muğla kıyılarında

Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı Flying Fox, Marmaris Selimiye’den sonra Datça açıklarında seyrediyor.


Süper lüks yatın Muğla kıyılarından sonra yolculuğunun Süveyş Kanalı’nı takip ederek Mısır, Yemen ve Umman olduğu öğrenildi. Almanya’da 2106 yılında üretilen ‘Flying Fox’ isimli süper lüks yat, 136 metre uzunluğunda, 22,5 metre genişliğinde ve 12 metrelik yüzme havuzuna sahip olurken, mega yatta iki de helikopter pisti bulunuyor. 11’i VIP olmak üzere 36 kabinin bulunduğu yatta 22 misafir ve yaklaşık 50 mürettebat bulunuyor. Datça açıklarında görüntülenen ‘Flying Fox’ isimli Amazon’un sahibine ait mega yatta ebeveyn banyolarının yanı sıra özel teras bölümü de mevcut. Yatın üzerinde bir helikopter hazır bekletiliyor.



Datça Belediyesinden esprili çaya davet


Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Amazon’un sahibi Jeff Bezos’a ait lüks yat Datça açıklarında görüntülendi. Datça Belediyesi ise, Bezos’la ilgili yaptığı ilginç paylaşımda, "Yarın Basın Yazanesi’ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:04
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