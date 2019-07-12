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Dünyanın en zengini, cennet koyları helikopterle gezdi

Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı Flying Fox’da bulunan özel helikopteriyle Antalya ve Muğla’nın koylarını gezdi.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:24
Dünyanın en zengini, cennet koyları helikopterle gezdi

Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı Flying Fox’da bulunan özel helikopteriyle Antalya ve Muğla’nın koylarını gezdi.


Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’a ait lüks yat Flying Fox, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yolculuğuna devam ediyor. 136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat, Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman’a devam edecek olan yolculuğunun Türkiye bölümünü sürdürüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Muğla ve Antalya kıyılarını dolaşan mega yat, Marmaris’ten başlayan seyahatinde Kaş-Kekova’dan sonra Muğla-Datça ve son olarak Marmaris-Selimiye de görüntülendi.


Gittiği her yerde ilgi odağı olan mega yatta bekletilen özel helikopterine binen Jeff Bezos, Selimiye’den başlayarak kıyı şeridinde yer alan cennet koylarda tur attı.


Flying Fox adlı süper yatta 12 metrelik yüzme havuzu, 36 kabin, 2 helikopter pisti yer alırken, 22 kişilik misafir kapasitesiyle 54 kişilik mürettebat bulunuyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:24
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