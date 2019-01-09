0553 313 94 23

Dünyanın en zengin çifti boşanıyor

Forbes dergisinin "dünyanın en zengin kişisi" olarak duyurduğu Amazon'un Üst Yöneticisi Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandıracaklarını duyurdu

09 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
Dünyanın en zengin çifti boşanıyor

NEW YORK (AA) - ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, 25 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Forbes dergisinin dünyanın "en zengin insanı" olarak nitelediği 54 yaşındaki Bezos, 48 yaşındaki eşi MacKenzie Bezos ile boşanacaklarını Twitter'dan paylaştığı ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, "Uzun zaman süren bir aşk keşfi ve ayrılık denemesinin ardından boşanma ve hayatlarımıza arkadaş olarak devam etme kararı aldık. Birbirimizi bulduğumuz için inanılmaz derecede şanslı ve evli kaldığımız her bir yıl için minnettar hissetiyoruz. 25 yılın ardından ayrılacağımızı bilseydik bile yine de evlenirdik." ifadelerine yer verildi.

Bezos çifti 1993'de evlenmiş ve 4 çoçuk sahibi olmuştu. Forbes dergisi, ekim ayında Jeff Bezos'un 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını duyurmuştu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 19:48
  1. Amazon
  2. Amazon'un kurucusu ve Üst yöneticisi Jeff Bezos

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya gideriz"
    1. Beşiktaş'ı tehdit etti! "FIFA'ya..
    2. Erdoğan: "Geçtiğimiz yıl ihracatı..
    3. Erdoğan konuşuyor... CANLI
    4. Engelli tanımadı! Tek parmağı ile..
    5. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    7. Kuzey Ege'de feribot seferlerine..
    8. Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü ne..
    9. Sudan'daki gösterilerde 9 yaralı
    10. Kahire'de "Muhammed Salah müzesi"..
    11. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    12. Batman'da terör örgütü DEAŞ..
    13. Traktörle çarptı, ölmeyince tüfekle..
    14. Minik Emirhan'ın imdadına İl Özel..
    15. Bakan Akar Şoygu ile görüştü!
    16. GÜNCELLEME - Doktorun kadın..
    17. İZBAN'daki grevin ertelenmesi
    18. Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
    19. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses..
    20. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar