Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos İstanbul'da! 108 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengini olan Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

108 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengini olan Jeff Bezos Türkiye'ye geldi. Amazon'un kurucusu ve CEO'su aynı zamanda Washington Post (WP) gazetesinin sahibi Bezos, geçtiğimiz yıl bugün Suudi Arabistan Başkonsolusluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın anma törenine katıldı. "Sürpriz oldu" Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Bezos'u davet ettiklerini belirterek, "Kendisi güzel bir sürpriz yaparak programa katıldı" dedi. Sani Şener karşıladı Dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'u, Atatürk Havalimanı'nda TAV Grubu'nın patronu Sani Şener karşıladı. Şener, Instagram hesabından paylaşımda bulunarak "Amazon'un ülkemize katkı sunacak işler yapacağına eminim" dedi. Sık sık Türkiye'ye geliyor Jeff Bezos bu yaz, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği "Flying Fox" adlı ultra lüks yatıyla Marmaris'e gelmişti.

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