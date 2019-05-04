Dünyanın en yüksek 5'inci gökdeleninde havai fişek festivali Güney Kore'deki festivalde, “rüya” ve “barış” kelimeleri, lazer ışıkları ile dev binaya yansıtıldı

SEUL (AA) - Güney Kore’nin başkenti Seul’deki 555 metre yüksekliğinde ve 123 katlı, dünyanın en yüksek 5'inci binası olarak bilinen Lotte World Tower’da havai fişek festivali düzenlendi. "Kore'de barış beklentisi" temasıyla gerçekleştirilen festivalde, “rüya” ve “barış” yazıları, dev binaya lazer ışıkları ile yansıtıldı. Gökdelenin 750 bölgesine yerleştirilen 30 bin havai fişeğin ateşlenmesiyle, 11,5 dakika boyunca görsel şölen yaşandı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı festivalde, muhtemel kazalara karşı sağlık personeli ve itfaiye ekibi hazır bulunduruldu. Lotte World Tower yönetiminden, bina çevresinde 400 bin kişinin toplandığı ve binayı uzaktan görenlerle birlikte 1 milyon kişinin gösteriyi izlediği açıklandı.

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