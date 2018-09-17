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Dünyanın en yaşlı yunusu öldü

Almanya’daki Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan ve bilinen en yaşlı yunus, bakıma alınmasına rağmen yaşamını yitirdi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:33
Dünyanın en yaşlı yunusu öldü

ABD’nin Florida kıyısında 1960’lı yıllarda doğduğu tahmin edilen ve 1971 yılından bu yana Almanya’daki Nürnberg Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan, bilinen en yaşlı erkek olan Moby adlı yunus öldü.

13 YAVRUSU VARDI

Toplam 13 yavrusu olan Moby, önceki gün bakıcılarının yem vermesine cevap vermeyince bakıma alındı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BASIN BİLDİRİSİ İLE DUYURULDU

Nürnberg Hayvanat Bahçesi Basın Bürosu, Moby’nin ölümünü bir basın bildirisi ile duyurdu. Yunus Moby’nin ölümü hayvan severler tarafından üzüntü ile karşılandı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:33
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