Dünyanın en yaşlı göçmeni!

İsveç'te dünyanın en yaşlı sığınmacısı olarak bilinen 107 yaşındaki Afgan Bibikhal Uzbek'in, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, Gotland kentinde torunlarıyla yaşayan Uzbek'in 3 hafta sonra geçici oturum izninin biteceği ve Göçmenler Ofisince sınır dışı edilebileceği belirtildi. Geçen yıl sınır dışı edilmesine karar verilen yaşlı kadının kamuoyundan gelen baskılar sonucu Göteborg Göçmen İdare mahkemesince sınır dışı edilmesi geçici olarak durdurulmuştu.

DEMANS (BUNAMA) HASTASI YAŞLI BİR KADIN

Radyoya açıklama yapan 107 yaşındaki Afgan kadının torunu Muhammed Uzbek, Göçmenler Ofisinin tavrını eleştirerek, ''Demans (bunama) hastası yaşlı bir kadına neden uzun oturma izni vermezler?'' dedi.

Babaannesinin konuşamadığını ve yürüyemediğini söyleyen Uzbek, ''Konuşulanların çoğunu anlamıyor, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. En azından iki sene oturum iznini uzatmaları lazım.'' ifadesini kullandı.

DÜNYANIN EN YAŞLI SIĞINMACISI

Ülkesindeki çatışmalar nedeniyle iki yıl önce kaçmak zorunda kalan Uzbek, ailesiyle kaçak yollarla Hırvatistan'a gelmişti. Hırvat polisi de Uzbek'in evraklarını inceleyerek yaşlı kadının o dönemde 105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Afgan kadın Hırvatistan'dan İsveç'e gelerek sığınma talebinde bulunmuştu.

KAYNAK: AA