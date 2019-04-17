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Dünyanın en uzun barajı olan Ilısu Barajında su tutulmaya başlanacak

Siirt İl Koordinasyon Kurulu ikinci dönem toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
Dünyanın en uzun barajı olan Ilısu Barajında su tutulmaya başlanacak

Siirt İl Koordinasyon Kurulu ikinci dönem toplantısı, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleştirildi.


Siirt Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşların il müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Atik’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ilde yürütülen yatırımlar ele alınarak, 2019 yılı içinde yapılacak yatırımlar ve projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgileri paylaşan Vali Atik, Ilısu Barajında 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren derivasyon tüneli-3 giriş kapağının da kapatılarak, su tutma işlemi başlayacağını, Türkiye’nin, dolgu hacmi bakımından 2’nci, kurulu güç bakımından 4’üncü, aynı zamanda gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı olma özelliğine sahip Ilısu Barajı’nda gövde inşaatı tamamlanarak, su tutmaya hazır hale getirileceğini dile getirdi. Vali Atik, “Devlet Su İşleri (DSİ) 16. Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde yapımı devam eden Ilısu Barajında 01 Haziran 2018 tarihi itibari ile su tutma kapsamında Derivasyon Tüneli-1 giriş kapakları kapatılmıştır. 2019 yılının son yılların en yağışlı yılı olması nedeniyle barajda su kotu 430 metre seviyelerine kadar yükselmiş ve yükselmeye devam etmektedir. 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren Derivasyon Tüneli-3 giriş kapağı da kapatılarak, su tutma işlemine başlanacaktır” dedi.


Su tutma işlemi ile birlikte su kotunun hızla yükselecek olması nedeniyle yerleşim yerleri ve arazilerin su altında kalacağını kaydeden Vali Atik, "İlimiz sınırları içerisinde kamulaştırma işlemi tamamlanmış olan köy ve mezraların; yerleşim yerleri ile arazilerin can ve mal güvenliği açısından bir program dahilinde boşaltılması gerekmektedir" diye konuştu.


İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 11:58
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