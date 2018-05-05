Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli arabalar yasaklandı

Türkmenistan garip bir yasakla gündeme geldi. Ülkede renkli araba yasağıyla sadece beyaz renkli arabaların kullanılmasına karar verildi. Vatandaşlar arabalarını beyaza boyamaya başlayınca Aşkabat'ta beyaz boya kıtlığı yaşandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:04
Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli arabalar yasaklandı

Türkmenistan yönetiminin ülkede sadece beyaz renkli arabaların kalmasına karar verdiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI'NIN EN SEVDİĞİ RENK

Türkmen medyasında yer alan habere göre, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Şehir Günü'nün kutlandığı 25 Mayıs'a kadar şehirde sadece beyaz arabalar kalacak. Beyazın, Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov'un en sevdiği renk olduğu hatırlatıldı.

RENKLİ ARABA YASAĞI TÜM ÜLKEDE GEÇERLİ

Aşkabat'ta yıl başından beri polis şehirde sadece beyaz renkli arabaların hareket etmesine izin veriyordu. Başkent sakinleri, sahip olduğu renkli arabalarını diğer bölgelere satmak zorunda kalmıştı. Ancak şimdi 'renkli araba yasağı' tüm ülke için geçerli olmaya başladı.

ARABALARI BEYAZA BOYAMAYA BAŞLADILAR

Siyah ve renkli araçların 'yasaklanması' nedeniyle vatandaşlar arabalarını beyaza boyamaya başladı. Talepteki büyük artış yüzünden boyama hizmetinin fiyatında da sert yükselme yaşandı.
Ortalama boyama fiyatı şimdi 18 bin manat, yani 5 bin 143 dolar.

BEYAZ BOYA KITLIĞI YAŞANIYOR

Aşkabat'ta beyaz boya kıtlığı yaşanıyor. İki ay içerisinde, Birleşik Arap Emirlikleri yapımı 4.2 kiloluk boya kutusunun fiyatı 1.5 kat arttı. Boyama merkezleri, daha ucuz olan Çin yapımı boyaları da teklif ediyor.

TAKSİCİLER İŞSİZ BEKLİYOR

Bir aracın boyanması yaklaşık 1 ay sürdüğü için şehirdeki tüm taksiciler işsiz bekliyor. Oysa büyük kısmı için taksicilik tek geçim kaynağı.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 16:04
  1. Türkmenistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da gözaltına alınan işçi iade edildi!
    1. Yunanistan'da gözaltına alınan işçi..
    2. Baş dönmesinin 5 nedeni
    3. Ankara Valisi’nden Mamaklılara çağrı
    4. Kunduz istilasına başkan öyle bir..
    5. Sivasspor'dan çok sert..
    6. Bademcik taşlarından kurtulmak için...
    7. Türkiye özlemi çeken Osmanlı torunları
    8. Başakşehir'e darbe vuran Sivas'dan çok..
    9. HDP, Demirtaş'ın adaylığı için başvurdu
    10. A vitamininin vücuda 5 etkisi
    11. Gözaltına alınan belediye işçisi..
    12. Muharrem İnce bol keseden atmaya başladı
    13. İttifakın adını Haberal koymuştu..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan oynanan yeni..
    15. Filistinliler Ramazan hazırlığına..
    16. Dünyanın en tuhaf yasağı: Renkli..
    17. Yılın transfer bombası! Antoine..
    18. Romalı yıldızdan "Galatasaray" itirafı
    19. AK Parti mitinginde ittifak pozları
    20. Türkiye ile Irak arasında Mutabakat..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    Muharrem İnce açıklandıktan sonra Şener kararını verdi!
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    İnce'den komik sözler: Cumhurbaşkanı olduğumda...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...