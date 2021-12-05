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Gündem Dünyanın en saygın kurumu TÜİK, Kılıçdaroğlu-faiz lobisi işbirliğiyle mi hedef alınıyor!
Gündem

Dünyanın en saygın kurumu TÜİK, Kılıçdaroğlu-faiz lobisi işbirliğiyle mi hedef alınıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünyanın en saygın kurumlarından TÜİK’e baskın yapmasının yankıları sürüyor. Uzmanlar, TÜİK’n sadece Kılıçdaroğlu’nun değil bütün faiz lobisinin hedefinde olduğunu dikkat çekiyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 12:17:00 -
Dünyanın en saygın kurumu TÜİK, Kılıçdaroğlu-faiz lobisi işbirliğiyle mi hedef alınıyor!

Türkiye gazetesine konuşan ekonomist Seyfettin Erdoğan, “Türkiye’de enflasyonun açıklanandan çok daha yüksek olduğu, gizlenmeye çalışıldığı”nı ve TÜİK’e yönelik saldırıların aslında faiz lobisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.  

“TÜİK rakamlarında manipülasyon yok”

Türkiye gazetesinin Fırat Aydoğmuş imzalı haberinde, "TÜİK rakamlarında herhangi bir manipülasyonun söz konusu olmadığını belirten İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, bütün ülkelerde benzer hesaplama modeli kullanıldığına dikkat çekti. Erdoğan “Tüketim içerisinde onlarca, yüzlerce mal ve hizmet var. Bu mal ve hizmetlerin bir kısmı çok ciddi fiyat artışlarına konu olur, bir kısmı da daha tolere edilebilir fiyat artışlarına konu edilir. Fiyatı çok artanlar ile daha az artanların ortalaması alındığında, makul bir rakam ortaya çıkar. Bütün dünyada böyledir. Enflasyonla ilgili hesaplamalardaki rakamlara bakıldığında yapılan budur. Gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artış çok yüksek seyredebilir ama tüketicinin aylık harcamaları içerisinde bütün harcamaları gıda değildir. Bütün kalemleri dikkate aldığınızda TÜİK’in ilan ettiği enflasyon oranı söz konusu. TÜİK rakamlarında herhangi bir manipülasyon veya yanlış yönlendirme yok” dedi." denildi.

“Yüksek faizlerden nemalanmaya çalışan lobilerin baskısı var”

Haberde şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye’nin ekonomisini, yeni bir zihniyet temelinde düzenlemeye çalıştığına dikkat çeken Erdoğan “Artık Türkiye ekonomisi; faizle çalışan, üretimle değil parayla para kazandıran bir ekonomi olmaktan çıkıyor. Türkiye, artık üretime dayalı bir ekonomik modeli benimsiyor. Türkiye’de yüksek faizden para kazanmak isteyen ve ekonomiyi faiz-kur kıskacına mahkûm eden bir kesim var. Bu kesim, ‘enflasyon çok yüksek’ ve ‘TÜİK, enflasyonu olduğundan düşük gösteriyor’ diye yaygara koparıyor. Bu iddianın arkasında enflasyonu yüksek gösterip faizleri yukarı doğru tırmandırıp, yüksek faizlerden nemalanmaya çalışan lobilerin baskısı var. Siyaset de, bu tip durumlarda koparılan yaygaranın bir parçası oluyor” açıklamasını yaptı."

 

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Yorumlar

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KARGANIN BURNU PİSLİKTEN ÇIKTIMI RAHATSIZ OLİ HEP KAFASI ORDA OLACAK
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