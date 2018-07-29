'Dünyanın en saçma binası' Türkiye'de çıktı

‘Dünyanın en saçma binası’ ifadeleri ile Google'da arama yapıldığında karşınıza Kahramanmaraş şehrinde yer alan bir yapı çıkıyor.

Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak yer alıyor.

Söz konusu bina, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunuyor. 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor.

VATANDAŞLARDAN BİNAYA TEPKİ

‘Dünyanın en saçma binası’ olarak adlandırılan yapıya vatandaşlar da tepki gösteriyor.

Söz konusu binanın yıkılıp yenisinin yapılmasını isteyen vatandaşlardan Remzi Esendere, "Google’da arandığında en saçma bina olduğunu ilk defa duydum. Ama buranın yıkılıp büyük bir iş merkezi olmasını istiyorum" dedi.

Doğukan Tankurt ise, "Kullanışsız olduğunu düşünüyorum, daha işlevsel hale getirilebilirdi. Çünkü binanın asıl gövdesinin altında boş ve değerlendirilebilecek bir alan var" ifadelerini kaydetti.

Öte yandan Kahramanmaraş Mimarlar Odası Başkanı Veli Çiftaslan da binanın Google’da en saçma bina olarak ilk sırada yer almasının üzücü olduğunu kaydetti.