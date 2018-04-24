Dünyanın en pahalı plakası satışa sunuldu! İstenilen rakam dudak uçuklatıyor

İngiltere'de piyasa değerinin 21.5 milyon dolar olduğu düşünülen dünyanın en pahalı plaka numarası satışa sunuldu.

Ülkemizde bir zamanlar rakamları son derece uyumlu cep telefonu numaralarının 20 bin ila 30 bin liralardan alıcı bulduğu efsaneleri dolaşıyordu. Bu efsane henüz doğrulanamamış olsa da benzer bir işlem plaka numaraları için dünya çapında yapılıyor.

İngiltere'de dünyanın en pahalı plaka numarası olduğu düşünülen ve ünlü otomotiv tasarımcısı Afzal Kahn'a ait 'F1' numaralı plaka yeni sahibini dört gözle bekliyor.



ÜLKEDE SATIN ALINAN EN PAHALI PLAKA OLMUŞTU



2008 yılında 440 bin sterlin karşılığı Afzal Kahn tarafından satın alınan 'F1' nolu plaka, ülkede açık artırma yöntemi ile satılan en pahalı plaka numarası olmuştu.

Rekor sınırlarını İngiltere dışına çıkarmak isteyen Afzal Kahn, ödediği rakamın neredeyse 22 katı daha fazla bir meblağ ile plakayı satmaya karar verdi.

Plates4Less sitesinde 12.250.270,83 sterlinlik fiyatı ile açık artırmaya sunulan plaka vergilerle beraber 14.700.405,00 sterlinden alıcı bulacak.

Şu an için son model bir otomobilde yer alan plaka için daha önce Afzal Kahn'a 6 milyon sterlin teklif edilmişti.

Bir plaka için 21.5 milyon doları gözden çıkaracak kadar zengin olan taliplinin kim olacağı merakla bekleniyor.