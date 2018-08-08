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Kepa kimdir? Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa hangi takıma transfer oldu?

Chelsea, Athletic Bilbao'nun İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ile el sıkıştı. Chelsea, 80 milyon Euro’yu ödeyerek Kepa’yı kadrosuna kattı. Dünyanın en pahalı kalecisi ünvanına sahip olan Kepa kimdir? Kepa Arrizabalaga kaç yaşında?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:54
Kepa kimdir? Dünyanın en pahalı kalecisi Kepa hangi takıma transfer oldu?

Chelsea, Athletic Bilbao'nun İspanyol kalecisi Kepa Arrizabalaga ile el sıkıştı. Chelsea, 80 milyon Euro’yu ödeyerek Kepa’yı kadrosuna kattı. Dünyanın en pahalı kalecisi ünvanına sahip olan Kepa kimdir? Kepa Arrizabalaga kaç yaşında?

KEPA ARRİZABALAGA KİMDİR?

Athletic Bilbao altyapısında yetişen 23 yaşındaki Bask kaleci Kepa Arrizabalaga, profesyonel futbol hayatına 2012 yılında Bilbao U19 ile imzaladığı sözleşme ile başladı. 2013 yılında Basconia forması da giyen genç kaleci, 2015 yılında da kiralık olarak bir sezonluğunu Ponferredina adına ter döktü. kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao ile oynadığı 53 La Liga maçında 65 gol yedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:54
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