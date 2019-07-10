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Dünyanın en lezzetli soğanı Karacabey’den

Bursa’nın Karacabey ilçesinde soğan hasadında sona gelindi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
Dünyanın en lezzetli soğanı Karacabey’den

Bursa’nın Karacabey ilçesinde soğan hasadında sona gelindi. Üreticiler dünyanın en lezzetli soğanının Karacabey’de üretildiğini vurguladı.


Sofraların vazgeçilmezi Karacabey soğanı bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü. Geçen yıla nazaran daha fazla ekim yapılan soğan, tarlada kilosu 1 ila 1,5 TL arasında satılıyor. Karacabey ovasında geçen yıl 5 bin dekar soğan ekildiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Geçtiğimiz yıl dekar başına ortalama 4 ila 5 ton ürün hasadı gerçekleştirildi. Bu yıl ise 8 bin dekarlık alana soğan ekimi gerçekleştirildi. 40 Bin ton civarında ürün hasadı yapıldı. Karacabey ovasında mayıs ayından başlayan soğan hasadı temmuz ayı sonuna kadar hasat devam edecek. Hasadı yapılan soğanlar tarladan kilosu 1 ila 1,5 TL arasında alıcı buluyor" dedi.


Yemeklerde eriyen tek yerli soğan


Yemeklerde eriyen tek yerli soğanın Karacabey soğanı olduğunun altını çizen üretici Halil Yaltı, Karacabey’in Keşlik kırsal mahallesinde hasat yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İlçemizin geçmiş tarihlerinden beri ismiyle özdeşleşmiş ’Karacabey soğanı’türk ve dünya mutfaklarının vazgeçilmezidir. Üretimi de pazarlaması da zahmetli olduğu kadar bir o kadarda keyifli bir iştir. İstekli yapılmasına özen gösterilmesi, üretilmesi gereken bir üründür. Lojistik açısından çok zahmetli bir sebze bir çeşididir. Kuru bakliyat çeşitlerine benzemez. Beş aşamadan oluşur; üretim, kesim, dolum, dikim, yükleme ve lojistik" şeklinde konuştu.


"Bu yıl fiyatlar tatmin edici"


Türkiye tohumunu Karacabey’de yetişen soğandan elde ettiğini söyleyen üretici Halil Yaltı, "Soğanın kalitesi dünyada hiçbir ülkede Karacabey ovasında olduğu kadar lezzetli olamaz. Toprak ve ilkim bakımından özdeşleşmiş çok kaliteli soğan üretimi yapılıyor. İlçemizde toprağın verimli olması ve sulama konusunda sıkıntıların olmaması hasatta bereketi yansıtıyor. Karacabeyli üreticiler olarak çeşit ve cins bakımından yerli soğanımızla çok iddialıyız. Üretici açısından bu yıl fiyatlar tatmin edici. Geçen yıla nazaran tüketici de ürünlere rahat rahat ulaşabiliyor. Satışlarımızı yapabilmekteyiz. Sevkiyatlarımız bütün illere yapılıyor. Tarladan 1 ila 1,5 TL’den satılıyor. Vatandaşlarımız ağız tadıyla, cebini yakmadan mutfakların vazgeçilmezi Karacabey soğanını yiyebiliyorlar" dedi.


"Geçen yıl üretimin azdı"


Geçen yıl üretimin az olmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu hatırlatan Yaltı, "Depolama maliyetinin yüksek olmasından ve üretimin azlığından fiyatlar yüksek oldu. Vatandaşlar pahalıya soğan yedi. Geçen yıla göre soğanın tüketiciye maliyeti yüzde 60 daha ucuz oldu. Bu da üretimin tüm Türkiye’ye yayılması, diğer ilçelere yayılması ve üretimin bolluğundan kaynaklanıyor. Karacabey soğanımızın arkasındayız. Tüketildikten sonra da memnun olunmayan malında arkasındayız. Karacabey soğanına bu kadar çok güveniyoruz. Bu yıl üretim miktarından da çok memnunuz. Bereketli bir yıl oldu" ifadelerini kullandı.


Güneydoğu’dan Karacabey ovasında mevsimlik olarak çalışmaya gelen işçiler kavurucu sıcağın altında dünyaca ünlü marka haline gelen Karacabey soğanının hasadını gerçekleştiriyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
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