0553 313 94 23

Dünyanın en küçük pandası dünyaya geldi

Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda YetiştiriciliğiAraştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası dünyaya geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:36
Dünyanın en küçük pandası dünyaya geldi

Çin’in Sichuan eyaletindeki Chengdu Dev Panda YetiştiriciliğiAraştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası dünyaya geldi.


Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Chengdu şehrinde bulunan Dev Panda YetiştiriciliğiAraştırma Merkezinde dünyanın en hafif pandası doğdu. Yavru panda geçtiğimiz hafta 42.8 gram olarak dünyaya geldi. Yavru panda yeni doğan yavru bir pandanın normal ağırlığının dörtte biri ağırlığında doğan en hafif panda olarak kayıtlara geçti.


Yavru pandanın doğumundan saatler önce anne panda 191.9 gram ağırlığında başka bir panda dünyaya getirdi. Araştırma merkezindeki yetkililer, yavru panda çok hafif olduğu için sürekli gözetim altında tuttuklarını bildirdi. Yavrunun sağlık durumunun stabil ve iyi bir durumda olduğunu aktaran yetkililer, yavru çok hafif olduğu için sağlık duumunun ileriki günlerde nasıl olacağının belirsz olduğunu belirtti.


ChengduAraştırma Merkezinde 2006 yılında Wu Yi adında bir erkek yavru panda 132 gram ağırığıyla doğmuş, o zamana kadar doğan en hafif yavru panda olarak kayıtlara geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel esnaf duaları sürüyor
    1. Geleneksel esnaf duaları sürüyor
    2. İran zenginleştirilmiş uranyumda..
    3. İtfaiyeciler miniklerin üzüntüsünü..
    4. Tırdan dökülen yağ kazaya neden oldu:..
    5. Vali Gürel’e Babalar Günü sürprizi
    6. Süs havuzunda tehlikeli serinlik
    7. Başkan Ataç’tan üreticilere geçmiş..
    8. Fenerbahçe, Zoran Terzic ile sözleşme..
    9. Safranbolu’da Jandarma Teşkilatı’nın..
    10. GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da düzensiz..
    11. Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma..
    12. Bodrum’da batan teknede 12 kişinin..
    13. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm,..
    14. Aracın motor kısmına giren kedi..
    15. Tollu’dan çocuklara karne hediyesi
    16. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    17. "Esed rejimi İdlib çevresini ablukaya..
    18. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. Günün ilk yarısındadeğer kaybeden..
    21. Tatil devre mülk nasıl yapılır Devre..
    22. Eski sevgilisine çıplak fotoğrafları..
    23. Günün ilk yarısında en çok değer..
    24. Gebe okulu 7’inci mezunlarını verdi
    25. Serhat Göngör Türkiye’de yürüyüş..
    26. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    27. Borsada günün ilk yarısı (2)
    28. Günün ilk yarısında şehir..
    29. Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    30. Serbest piyasada altın fiyatları
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!