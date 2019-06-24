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Dünya’nın en küçük horozu ile en büyüğü dikkat çekiyor

Tokat’ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
Dünya’nın en küçük horozu ile en büyüğü dikkat çekiyor

Tokat’ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.


Tokat’ta, Soğucak bağlarında kümes hayvanı besleyen Mehmet Bingöl, çiftliğe dönen bahçesinde birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu ve hindi besliyor. Kümes hayvanları içerisinde ise Malezya kökenli, dünyanın en küçük ırkı olarak bilinen "serama" ile anavatanı Hindistan olan en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor. Bingöl, hobi olarak uzun yıllar önce başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde birçok cinsi kümesinde beslediğini belirterek, “Dünyanın en büyük horozu 6 kilogramı geçiyor, en küçük horozu ise 400 gram civarında geliyor. En küçük ırkın tavukları 250 gram civarında geliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 14:39
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