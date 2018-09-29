Dünyanın en karanlık ordusu gözünü Afganistan'a dikti! "Orayı düzeltiriz"

Adı savaş suçlarıyla anılan ABD merkezli paralı asker kuruluşu Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Afganistan'daki kötü gidişi düzeltebileceğini öne sürdüğü plandan bahsetti.

Kabil hükümetine yakınlığıyla bilinen TOLO News'e konuşan Prince, Taliban ilerleyişini durdurup tabloyu değiştirecek planını anlattı. Erik Prince eski askerlerden oluşacak 3600 kişilik bir paralı eğitmen gücün Afganistan'a konuşlandırılması gerektiğini söyledi.

Blackwater kurucusu, her ordu birimine 2 ile 4 yıl destek verecek 36 eğitmen sağlanmasını öngören planından şu ifadelerle bahsetti:

"Diyebilirim ki program tamamen başladıktan 6 ay sonra sahada çok farklı bir durum olacak, buna söz veriyorum."

Prince'e göre paralı eğitmenler Kabil hükümeti güçlerine liderlik, istihbarat, iletişim, sıhhiye ve lojistik eğitimleri verecek. Bunun yanı sıra eğitmenler onlarla sahada bulunarak maaşlarını aldıklarından, doyduklarından, iyi yönetildiklerinden emin olacaklar.

Erik Prince suç işleyen bir eğitmenin de cezalandırılabileceğini söyledi. Blackwater, Irak ve Suriye'de çok sayıda sivil katliamına ve insan hakları ihlallerine imza atmıştı. Kötü şöhretli oluşumun etkisi, ABD'nin Afganistan'daki güçlerini azaltmasından sonra düşüş gösterdi.

ABD ordusundan konuya dair resmi bir açıklama yapılmazken, ülkeden çekilmenin gündemde olduğu bir düzlemde böylesi bir teklife sıcak bakılması beklenmiyor.

Kaynak: Mepa News