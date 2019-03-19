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Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretiliyor.

19 Mart 2019 Salı 10:51
Dünyanın en kalitelisi, 1 kilosu ise 30 bin TL

Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretiliyor. Kilosu ise 30 bin TL.


Üretiminin zorluğu ve nadir bulunmasından dolayı dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın kilosu 30 ila 70 bin TL arasında satılıyor. Dünyanın en kaliteli safranı Türkiye’de üretilirken yerli saf safranın kilosu 30 bin TL’den, yerli pilavlık safranın kilosu 150 TL’den. İthal safranın kilosu ise 70 bin TL’den alıcı buluyor. Fiyatı altında yarışan bu değerli ürün altın gibi gram ile satılıyor.


Yerli safranın gramının 30 lira olduğunu belirten Sivaslı Aktar Orhun Özfidancı, “Safran ağırlıkla Türkiye’de, Afganistan ve İran’da yetişen bir bitkidir. Kokusu güzel olan ve pilav yemeklerine katılan bir bitkidir. Kozmetik ürünlerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir üründür. Sakinleştirici özelliği vardır. Hem de kanser tedavilerinde kullanılır. Yerli safran dünyanın en kaliteli safranı olmasına rağmen kilosu 30 bin TL. Tabi safranı kullanan kişiler ne için kullandığını bilen kişiler. Gelip de safran ne kadar dediği zaman 30 Bin liralık ürünü gösterdiğimiz de şaşırıyorlar. Ama pilav için yemeklerde kullanılan safranımız da var, kilosu 150 lira” dedi.



Fiyatını bilmeden almaya kalkan çok oluyor


Fiyatını bilmeden satın almaya kalkanların fiyatını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Özfidancı, “Ayıklanmamış olması ve yetiştiği toprağın veriminden dolayı fiyatı yüksek. Zayıflamaya faydası var, tok tutucu özelliği var, metabolizmayı toparlar, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kanser hücrelerinin yayılmasını önler. Alıcısı ise bilen kişiler. Bilenin dışında birisi sorduğu zamanda şaşırıyorlar. Kulaktan dolma bilgi ile geliyorlar, safranı gösterdiğimiz de ve fiyatının 30 bin Lira olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Biz hem alırken hem de satarken zorlanıyoruz. Aldığımız zamanda ya 100 gram ya da 250 gram alıyoruz. Ama satarken de 1 gram halinde satmak zorundayız. Çünkü hem pahalı bir ürün hem de değerli bir ürün. Altınla başa baş gidecek bir ürün zamanla. Kullanımı ise çay usulü demlenir ve içilir” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 10:51
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