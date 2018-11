İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan maraton açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na yoğun katılım olduğunu belirterek, "Organizasyonumuzu daha iyi yapıp, dünyadaki en iyi maraton haline getirebiliriz." dedi.

Kardeşliği, dostluğu artıracağız

Uysal, maratonun start noktasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona katılımın her geçen yıl arttığını belirterek, "Geçen yıllarda katılım 100 bin civarındaydı. Bu sene daha yüksek. Hava güzel olunca ilgi de artıyor. Katılım her geçen sene daha yüksek oluyor. İnşallah her geçen sene daha güzel olacak. İki kıta arası koşulan tek maraton. İstanbul Boğazı üzerinden geçiyor. Katılım için halkımıza teşekkür ediyorum. Sporla sağlıklı yarınlara koşuyoruz. İnşallah kardeşliği, dostluğu artıracağız." diye konuştu.

En iyi marayon haline getirebiliriz

Maratona yabancı sporcuların da yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Uysal, "Bir hafta önceden müracaatlar bitti. Biz sonradan ek kontenjan açtık. Bu kadar güzel bir parkurda yapılan başka bir organizasyon yok. Organizasyonumuzu daha iyi yapıp, dünyadaki en iyi maraton haline getirebiliriz. Şu anda dünyada ilk 15'teyiz. Bunu birinci sıraya getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Eşsiz bir maraton

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise organizasyonun güzel bir havada gerçekleştirildiğini belirterek, "Dünyada eşsiz bir maraton düzenliyoruz. İstanbullulara teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir katılım var. İnşallah önümüzdeki sene de aynı katılımı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.