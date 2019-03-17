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Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında satışa sunulacak

Kırıkkale’de üretilen dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun paketlenip köylü pazarında satışa sunulması planlanıyor.

17 Mart 2019 Pazar 13:38
Dünyanın en iyi tuzu köylü pazarında satışa sunulacak

Kırıkkale’de üretilen dünyada nadir bulunan doğal kaynak tuzunun paketlenip köylü pazarında satışa sunulması planlanıyor.


Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 300 dönümlük alana kurulan tesiste doğal kaynak suyundan elde edilen dünyada nadir olan ve mineral zenginliğiyle ön plana çıkan Delice tuzu ile yöreye ait diğer yöresel ürünlerin Yahşihan ilçesinde kurulacak köylü pazarında satışa sunulması için valilik tarafından çalışma başlatıldı. Kırıkkale Yöresel Ürünler Tanıtım ve Satış Merkezi ile köylü pazarı kurulacak alanda incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale’nin değerlerinin ülke genelinde tanıtımının yapılacağı bir çalışma başlattıklarını ifade etti. Vali Sezer, “Önce pazar imkanı oluşturup üretimi ona göre yönlendirmeliyiz. İlimizde yöresel ürünlerin paketlenip pazarlanacağı Kırıkkale adıyla ülke genelinde tanıtımının yapılacağı, markalaşacağı bir anlayışı ortaya koyup üretimi, tarımı teşvik etmeliyiz. Sulakyurt kavunuyla, Delice tuzuyla, pekmeziyle, Kılıçlar soğanıyla, Hasandede üzümüyle tanınmalı, Kırıkkale’nin değerlerinin tanıtımı yapılmalı” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 13:38
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