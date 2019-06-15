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Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Türkiye'ye geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway" etkinliğinin bu yılki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olacak- The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip, Zeugma, Göbeklitepe, Midyat, Dara gibi bölgenin fark yaratan tarihi mekanlarını ziyaret edecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:09
Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway" etkinliğinin bu yılki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu "Gastroway" etkinliği Ege kıyılarının ardından bu sene de Mezopotamyanın bereketli topraklarına ulaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle 16-22 Haziran'da düzenlenecek etkinliğin bu yılki rotasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır eşsiz lezzetleriyle, zengin tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın en seçkin şefleri ile gastronomi yazarlarına tanıtma imkanı bulacak.

- Michelin yıldızı sahibi şefler de gelecek

The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip Zeugma, Göbeklitepe, Midyat, Dara gibi bölgenin fark yaratan tarihi mekanlarını ziyaret edecek.

Türkiye'ye bu yıl "2019 Göbeklitepe Yılı" etkinlikleri kapsamında gelerek, sokak yemekleri ve yerel ürünleri inceleyecek ekipte 2010 yılında 1 Michelin yıldızı ve Gault Millau rehberinden 17 puana layık görülen şef Yoshizumi Nagaya, 2018 ve 2019 yıllarında 2 Michelin yıldıza sahip şef Andrea Aprea, Gastrocultura Mediterranea Akademisi'ne bağlı olarak dünyanın çeşitli lokasyonlarında gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılım sağlayan şef Pere Planaguma da yer alacak.

Öte yandan 2016'da İspanya'nın "En İyi Pasta Şefi" seçilen ve henüz 29 yaşında 11 ulusal ödüle sahip şef Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, Radiocafe gibi çeşitli mecralarda yazıları yayınlanan Andras Jokuti, Tayland'daki Guides Geo ve Avustralya'da yayınlanan Good Food gibi dünyanın farklı ülkelerinde yiyecek, gezi ve kültür yayınlarında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yazılar yazan Vincent Vorajit Vichit Vadakan ile FoodinLife dergisi kurucusu ve Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan, ayrıca dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Gastromasa organizatörlüğü de yapan Gökmen Sözen ile 21 kişi bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:09
  1. "2019 Göbeklitepe Yılı" etkinlikleri
  2. "Gastroway" etkinliği
  3. Diyarbakır
  4. Gaziantep
  5. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  6. mardin
  7. Michelin yıldızı
  8. Şanlıurfa
  9. The Best 50 Restaurants of the World

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