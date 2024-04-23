Dünyanın en iyi pirinçli tatlıları! Yeni dönem: Türkiye'den fırın sütlaç, zerde! Basın ve kamuoyuna paylaştılar
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi yaptığı analizlerin sonuçlarını duyurdu! Dünyanın pirinçli sütlü tatlılarını açıkladı.
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) adlı web sitesi dünyanın pirinçli sütlü tatlılarını açıkladı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi pirinçli sütlü tatlılarını sıraladı.
Listenin ilk sırasında Türkiye'den fırın sütlaç, 8'inci zerde yer aldı.
1. Fırın Sütlaç / Türkiye
8. Zerde / Türkiye
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Zerde, Türkiye menşeli tatlı bir sütlaçtır. Pirinç suda kaynatılır, ardından şeker, biraz zerdeçal ve safranla birleştirilerek tatlıya tipik sarı rengi verilir. Genellikle çam fıstığı ve antep fıstığı ile süslenir.