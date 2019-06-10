0553 313 94 23

Dünyanın en iyi okul projesi dört yaşında

Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışması’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak dünya okulları arasında “En İyi Proje” ödülünü kazanan "Engelsiz Düşünceler Projesi” 4 yaşında.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:35
Dünyanın en iyi okul projesi dört yaşında

Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışması’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak dünya okulları arasında “En İyi Proje” ödülünü kazanan "Engelsiz Düşünceler Projesi” 4 yaşında.


Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışmasına katılarak yarışmaya katılan dünya okulları arasında en iyi proje ödülünü kazanan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının "Engelsiz Düşünceler Projesi" dördüncü yılını tamamladı. Engelsiz Düşünceler Projenin 4. yıl etkinlikleri kapsamında proje koordinatörü Fatma Özseven ve GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından düzenlenen oryantasyon, spor ve sanat etkinlikleri büyük ilgi gördü. Projenin dördüncü yılı kapanış töreninde düzenlenen sertifika töreninde projeye katılan öğrencilere sertifikaları veridi.


Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının uluslararası arenada da etkin projeleriyle ismini sık sık duyurduğunu belirten GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, “Kurumumuz il genelindeki bir çok okulla ortak projeler yürüterek iş birliği içerisinde öğrencilerin her alanda en iyi şekilde yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürmektedir. Dört yıl önce Uluslararası ICT Seagulls Bilişimci Martılar Yarışması’nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları hazırladığı projeyle dünya okulları arasında “En İyi Proje” ödülünü kazanmış ve projenin sürdürülebilir hale getirerek dört yıldır devam ettirmektedir. Bugün projeye emeği geçen paydaş okullarımızın idareci ve öğrencileriyle bir aradayız. Güç birliği sağladığımız bu projeye emek veren idareci ve öğretmenlerimize titiz bir çalışma içerisinde projenin sürdürülebilirliğini sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


GKV Liseler Müdürü Mehtap Özdemir de önemli bir proje yürütüldüğünü paydaş okulların idareci, öğretmen ve öğrencileriyle uyum içerisinde ortaya güzel çalışmaların çıkarıldığını ifade ederek emeği geçenleri kutladı.Proje Genel Koordinatörü Fatma Özseven de uyum içerisinde yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğini, son dört yıldır öğrencilerin projeyle adeta bütünleştiğini ve etkinliklerde gösterdikleri yüksek performansın takdire değer olduğunu ifade ederek katılımcılara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.


Dünyanın en iyi okul projesine ödül töreni


Düzenlenen sertifika törenine Gaziantep GAP Görme Engelliler Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri, Gaziantep Ali Süzer İşitme Engelliler Ortaokulu müdür, öğretmen ve öğrencileri, Gaziantep Abdülkadir Konukoğlu İlkokul ve Ortaokul müdür, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile çok sayıda davetli, öğretmen, idareci ve öğrenciler katıldı.


Düzenlenen törende GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki ve Liseler Müdürü Mehtap Özdemir katılımcılara sertifika ve plaketlerini verdi. Projenin önümüzdeki yıl da devam edeceği açıklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:35
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Et alerjisi olanlar da artık hamburger yiyebilecek! Nasıl mı?
    1. Et alerjisi olanlar da artık hamburger..
    2. Mitsubishi Electric'ten yapay zekalı..
    3. Haziran ayının lider markası Netflix
    4. Basketbol 1. Ligi play-off final..
    5. AK Parti'den ortak yayın konusunda..
    6. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun..
    7. Türkiye'den İzlanda'ya nota
    8. Kınık Köyü kaldırım taşlarına kavuştu
    9. Her unutkanlık demans değil
    10. İzlanda’ya nota verildi
    11. Borsa haftaya düşüşle başladı
    12. Bayram tatilinde Yürüyen Köşk’ü 2 bin..
    13. Skandalda ikinci perde! 'Özür dile'..
    14. Vanset’ten şiirli gece
    15. 20 dakikalık operasyonla terlemeye son
    16. Bayramda kaza bilançosu ağır oldu
    17. 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
    18. Başkan Yıldırım, vatandaşlarla daima..
    19. Elazığ’da trafik uygulaması, 19 araca..
    20. Bayram tatilinde Bolu Dağı Tüneli..
    21. Bakan Soylu: "Bayramın 9 günlük..
    22. Katmerciler'den 2,2 milyon dolarlık..
    23. Denizde arama çalışmaları sürüyor
    24. Nazlı Hilalim Benim Bayrağım Çocuklar..
    25. (Özel) 5 kafadar tertibin 22 yıl..
    26. "Bir Okurgezer’in Not Defteri" raflarda
    27. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticari..
    28. Eskişehir Fizyomer Terapia Sağlık..
    29. Bıçaklama olayına karıştığı iddia..
    30. Bayram tatili sonrası oluşan trafik..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz
    Avrupa Birliği’ne posta koydular! Parayı ödemeyeceğiz