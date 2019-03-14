Dünyanın en iyi meslek hastalıkları hastanesi açılıyor

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) ve Eğitim-Sen Aliağa Temsilciliğini ziyaret eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Meslek hastalıkları hastanesi konusunda dünyanın en iyisi Almanya’da bulunuyor. Aliağa’ya yapılacak olan hastanenin Almanya’dakinden daha iyi ve daha üst düzeyde olması hedefleniyor" dedi.







Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, GEMİSANDER ve Eğitim-Sen Aliağa Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyaretlerde Aliağa’ya devlet hastanesinin yanı sıra bir de meslek hastalıkları hastanesinin yapılacağını belirten Başkan Serkan Acar, şöyle konuştu: “Yaklaşık 1,5 yıl bir buçuk yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesinin organizasyonu ile İzmir’de meslek hastalıkları konusunda çalıştay yapıldı. Çalıştayda Türkiye’deki meslek hastalıkları konusunda bazı yetersizliklerin olduğu gündeme geldi. Bunun sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir’de çok kapsamlı bir meslek hastalıkları hastanesi yapma kararı aldı. Meslek hastalıkları hastanesinin sanayi kenti olan Aliağa’ya yapılması konusunda talebimizi ilettik. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar da talebimize sıcak baktı. Biz de belediye olarak arsa tahsisinde bulunduk. Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve Zonguldak’tan sonra dördüncü meslek hastalıkları hastanesi olacak olan hastanenin içerisinde mikro cerrahi, yanık ünitesi ve tanı merkezi yer alacak. Meslek hastalıkları hastanesi konusunda dünyanın en iyisi Almanya’da bulunuyor. Aliağa’ya yapılacak olan hastanenin Almanya’dakinden daha iyi ve daha üst düzeyde olması hedefleniyor. Dokuz Eylül Üniversitesi temeli yakın bir zamanda atarak hastaneyi yıl sonuna doğru hizmete açmayı istiyor."







"Avrupa’da tek"

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette sektörün sorunlarına ilişkin fikir alış verişinde bulunulurken GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal, yerel seçimler öncesinde Başkan Serkan Acar’a başarılar diledi. Aliağa’daki gemi geri dönüşüm tesislerinin Avrupa’da tek dünyada ise öncü tesislerden olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, “Gemi geri dönüşüm tesisleri her geçen gün daha iyiye giden ve Aliağa ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlayan bir sektör. Dernek yönetiminin de bu sektörün gelişmesinde büyük katkısı var” diye konuştu.







Tam teşekküllü yeni devlet hastanesi

Dernek yönetiminin iş güvenliği konusunda büyük gayret gösterdiğini ifade eden Başkan Serkan Acar, “Aliağa’mızda sağlık konusunda önemli projeler gerçekleştirilecek. Yeni Mahalle’ye 301 yataklı A sınıfı tam teşekküllü yeni bir devlet hastanesi kazandırılacak. Yer tahsisleri yapıldı. İmar plan tadilatları devam ediyor. Bu yıl içerisinde ihalesi yapılarak iki yıl gibi bir sürede tamamlanması öngörülüyor" dedi.







"Su sorunu tarih oluyor"

Gemi geri dönüşüm tesislerinin yıllardır var olan su sorununa da çözüm ürettiklerinin altını çizen Başkan Serkan Acar, “Gemi geri dönüşüm tesislerine su bağlatılması konusunda ruhsatımızı aldı. Yakın bir zamanda su bağlantıları da yapılarak su sorunu tamamen ortadan kalkacak” ifadelerini kullandı.







Eğitim-Sen Aliağa Temsilciliğine ziyaret

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Eğitim-Sen Aliağa Temsilciliğine de nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Eğitim-Sen Aliağa Şube Başkanı Alp Kuyumcu’nun yanı sıra eski başkan Mehtap Akyıldız da yer aldı. Eğitim-Sen olarak bu ülkenin evlatlarının en iyi şekilde yetişmesi ve modern çağı yakalaması adına uğraş verdiklerini belirten Eğitim-Sen Aliağa Başkanı Alp Kuyumcu; sosyal, kültürel faaliyetlerin en üst seviyede desteklenmesi, katkıda bulunulması ve okulların maddi ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladıklarını söyledi. Sendikacılığın kolay bir iş olmadığını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise, “Sendikalar demokratik hakları doğrultusunda mücadelelerini sürdürür. Bizim açımızdan önemli olan okullarımız ve çocuklarımızdır. Okullarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına beş yıl boyunca elimizden geldiğince mücadele ettik. Hizmet etmeye ve dertlerini dert edinmeye çalıştık” diye konuştu.