  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eyüpsultan'da okul müdürüne saldırı! Yeni görüntüler kan dondurdu

Elon Musk yalan mı söyledi? Neuralink çiplerini takan hastalar ölümle karşı karşıya iddiası kriz oluşturdu!

Emekli maaşlarına yapılacak zamda 3 formül masada! İşte emekli maaşları...

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandal kararına 'Nazi' benzetmesi

İSRAİL'İN EBU GUREYB'İ! Görüntüler basına sızdı! İsrail’in Filistinli tutuklulara yaptığı işkence ifşa oldu!

Siyonistler Filistin'i bitireceğiz derken bütün dünya Filistinli oldu

29 ilde sarı alarm! Bahar gitti kış geliyor

Mete Gazoz yine hedefi 12'den vurdu! Altın adam finale yükseldi

KAAN için o ülkeye resmi davet gitti: Gelin, Milli Muharip Uçak programına ortak olun!

Nusaybin’de ‘Kurtarılmış Bölge!’ Kullandıkları elektrik kaçak ve yetkililerin müdahalesine de izin verilmiyor. Faturayı Türk Milleti ödüyor
Kadın - Aile Dünyanın en iyi B12 kaynağı, kralı: Yalnızca 2 kaşık tüketmek yetiyor! En büyük B12 vitamini, uzman tavsiyesi
Kadın - Aile

Dünyanın en iyi B12 kaynağı, kralı: Yalnızca 2 kaşık tüketmek yetiyor! En büyük B12 vitamini, uzman tavsiyesi

Yeniakit Publisher
2024-05-11 18:03:00 - 2024-05-11 18:07:32
Dünyanın en iyi B12 kaynağı, kralı: Yalnızca 2 kaşık tüketmek yetiyor! En büyük B12 vitamini, uzman tavsiyesi

Vücudun genel sağlığı için olmazsa olmaz vitaminlerden biri olan B12 vitamini, eksikliği durumunda sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını engelliyor. Aynı zamanda yorgunluk ve halsizlik gibi sorunları beraberinde getiriyor. İşte B12 deposunu dolduran en etkili besinler...

Vücut tarafından üretilemeyen bu nedenle dışarıdan besin ve takviyeler yoluyla alınmak zorunda olan B12 vitamini, DNA yapısını ve sinir sistemini doğrudan etkiliyor. B12 genellikle hayvansal gıdalarda bulunuyor ve bu nedenle protein ağırlıklı beslenmeyen kişilerde eksiklik olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlar bunu tavsiye ediyor!

Halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, B12 eksikliğinin zemin hazırladığı en önemli hastalıklardan biridir. B12 vitamin eksikliği tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.

Bağırsaklardaki bakteriler ile sentezlenen ve suda çözülen B12 vitamini, vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını destekler.

B12 EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 bağırsaklarda sentezlendiği için eksikliği durumunda ilk belirtilerden biri sindirim problemleridir.
Kabızlık ve ishal gibi durumlar genellikle B12 eksikliğinden kaynaklanır.
Sinir uçlarının daha sağlıklı çalışması ve vücut içerisindeki alışverişi sağlamak için B12 vitamini gereklidir.
Ancak B12 vitamini eksilince sinir hücreleri yeteri kadar beyne uyarıcı veremez bu da beyin yorgunluğunu artırır. Buna bağlı stres ve gerginlik gibi ruhsal rahatsızlıklar artar.
Vücudun hastalıklara karşı direncinin azalmasının nedenleri arasında B12 vitamin eksikliği vardır. Özellikle sürekli grip ve yorgunluk halleri bu yüzden yaşanır.
B12 vitamin eksikliğinin en belirgin belirtileri ise tırnak kırılması ve saç dökülmesidir. Zayıflayan sinir hücreleri gerekli vitamin ve mineralleri vücutta ölü hücrelere yetiştiremediklerinde buralara yenilenen kök hücreler zayıflar. Bu da kırılmaya ya da dökülmeye neden olur.
Kas ve kemiklerin zayıflaması ayrıca gün içerisinde kişinin vücut enerjisinin çabuk tükenmesi de B12 eksikliği belirtileri arasındadır.
Nadirende olsa vücudun ısı oranı artar. Ter bezleri hızlı çalıştığından ateş basması ve terleme olayları sıklıkla yaşanır. Bu havalar bağlı ortaya çıkmaz.Ellerde ve ayaklarda sürekli karıncalanma ve yanma hissinin artmasının yanı sıra konuşmada zorluk çekme ve hafıza geriliği en ciddi belirtileri arasındadır.

B12 VİTAMİNİN FAYDALARI NELERDİR

Metabolizmanın çalışmasını destekler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Doğurganlık oranını yükseltir.
Hücrelerin yenilenmesini sağlar.
Hastalıklara karşı vücut direncini artırır.
Sinir hücrelerin vücut içerisindeki alışverişini olumlu etkiler.

B12 DEPOSUNU DOLDURAN BESİNLER

YAĞLI BALIKLAR

Vücudun günlük B12 vitamini ihtiyacını karşılamada en etkili besinler deniz ürünleridir. Özellikle somon balığı bu türlerden en etkilisidir. Uzmanlar en az haftada iki defa balık ürünleri tüketerek vücudun temel ihtiyacı olan vitamin eksikliğinin giderilmiş olacağını vurgular.
Et!
Hayvanlarda daha fazla bulunan B12 vitamini bakımından özellikle ciğerlerde bulunur.

Uzmanlar ortalama bir insanın günlük 100 gram et dışında ciğer tükettiklerinde bu eksikliği fazlası ile giderileceğini belirtiyor. Ciğer, en iyi B12 kaynağı olarak biliniyor.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER

İçerisinde B12 vitamini fazla olan peynir tam bir kalsiyum ve potasyum deposudur. Aynı şekilde yoğurtta bu eksikliği gideren besinler arasındadır.
Sütün içerdiği laktoz alerji yapısı nedeniyle sık tüketilmesi önerilmediğinden işlenmiş hali ile bu açığı kapatabilir.
Mantar yüksek miktarda B12 içerir. Günlük bir tabak mantar ile bu eksiklik giderilebilir.

Bilim insanları: Bu genetik forma sahip olanların çoğu Alzheimer oluyor!
Bilim insanları: Bu genetik forma sahip olanların çoğu Alzheimer oluyor!

Sağlık

Bilim insanları: Bu genetik forma sahip olanların çoğu Alzheimer oluyor!

Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi!
Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi!

Kadın - Aile

Prof. Özyaral: Çocuklara sirkencubin şerbeti içirin dedi!

Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin!
Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin!

Kadın - Aile

Öksürüğe son: 3. gün yeter ardından ara verin!

Yağ yakıyor! Kilo vermek isteyen suya koyup için...
Yağ yakıyor! Kilo vermek isteyen suya koyup için...

Kadın - Aile

Yağ yakıyor! Kilo vermek isteyen suya koyup için...

Kakulenin kullanım alanları!
Kakulenin kullanım alanları!

Kadın - Aile

Kakulenin kullanım alanları!

Mısır tempura tarifi! İddia ediyoruz böylesi lezzet yok! Duyan hemen yapıyor
Mısır tempura tarifi! İddia ediyoruz böylesi lezzet yok! Duyan hemen yapıyor

Kadın - Aile

Mısır tempura tarifi! İddia ediyoruz böylesi lezzet yok! Duyan hemen yapıyor

Acı biberin faydaları, baş ağrısına iyi gelen besinler! Mutluluk hormonu sağlayan yiyecekler! Listede bakın neler var
Acı biberin faydaları, baş ağrısına iyi gelen besinler! Mutluluk hormonu sağlayan yiyecekler! Listede bakın neler var

Kadın - Aile

Acı biberin faydaları, baş ağrısına iyi gelen besinler! Mutluluk hormonu sağlayan yiyecekler! Listede bakın neler var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23