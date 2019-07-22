Dünyanın en iri kemirgenine Gaziantep’te yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan ve içerisinde 300 türden hayvanın bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yaklaşık bir ay önce getirilen dünyanın en iri kemirgeni kapibaralar, ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en büyük faresi olarak Guinness rekorlar kitabına giren kapibara, tüylü yapısıyla dikkat çekiyor. Hem suda hem de karada yaşayabilen kapibaralar, ot, deniz bitkileri, meyve ve ağaç kabukları ile besleniyor. Hayvanat bahçesinin yeni misafirleri biri dişi biri erkek 2 kapibara, yeni yerlerine yerleştirildi. 300 türden hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini ziyaret edenler, kapibaralara yoğun ilgi gösteriyor. Kapibaraları ilk defa görenler, dünyanın en iri kapibaraları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Kapibaralar ile fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu hayvanları daha önce belgeselden gördüklerini söyledi. 2 kapibaranın beslenmesine ve bakımlarına özen gösterdiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Dünyanın en iri kemirgeni olan kapibaraları Güney Amerika’dan getirttik. Bir dişi bir erkek olan kapibaraları genellikle meyve ve sebzeyle besliyoruz. 3 buçuk yaşlarında olan kapibaralarla hayvanat bahçesindeki hayvan türünü arttırdık” dedi.