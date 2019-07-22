0553 313 94 23

Dünyanın en iri kemirgenine Gaziantep’te yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan ve içerisinde 300 türden hayvanın bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yaklaşık bir ay önce getirilen dünyanın en iri kemirgeni kapibaralar, ziyaretçilerin ilgisini görüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Dünyanın en iri kemirgenine Gaziantep’te yoğun ilgi

Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan ve içerisinde 300 türden hayvanın bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne yaklaşık bir ay önce getirilen dünyanın en iri kemirgeni kapibaralar, ziyaretçilerin ilgisini görüyor.


Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, büyüklüğü ile Gaziantep Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerinden yoğun ilgi görüyor. Dünyanın en büyük faresi olarak Guinness rekorlar kitabına giren kapibara, tüylü yapısıyla dikkat çekiyor. Hem suda hem de karada yaşayabilen kapibaralar, ot, deniz bitkileri, meyve ve ağaç kabukları ile besleniyor. Hayvanat bahçesinin yeni misafirleri biri dişi biri erkek 2 kapibara, yeni yerlerine yerleştirildi. 300 türden hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesini ziyaret edenler, kapibaralara yoğun ilgi gösteriyor. Kapibaraları ilk defa görenler, dünyanın en iri kapibaraları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Kapibaralar ile fotoğraf çektiren ziyaretçiler, bu hayvanları daha önce belgeselden gördüklerini söyledi. 2 kapibaranın beslenmesine ve bakımlarına özen gösterdiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Dünyanın en iri kemirgeni olan kapibaraları Güney Amerika’dan getirttik. Bir dişi bir erkek olan kapibaraları genellikle meyve ve sebzeyle besliyoruz. 3 buçuk yaşlarında olan kapibaralarla hayvanat bahçesindeki hayvan türünü arttırdık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanya’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü
    1. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    2. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    3. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    4. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    5. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    6. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    8. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    9. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    10. James Jeffrey, Ankara’da
    11. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    12. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    13. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    14. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    15. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    16. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    17. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    18. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    19. Hava savunma sistemleri devrede!..
    20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    21. Dünyanın en iri kemirgenine..
    22. Başhekim Erdil boğulmalara karşı..
    23. En fazla kaybettiren BES fonları
    24. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    25. En fazla kazandıran BES fonları
    26. BES fonu istatistikleri
    27. Meral Akşener, Bülent Arınç'ın ziyaret..
    28. Kategorilerine göre en fazla..
    29. Düzce'deki selin tanıkları o geceyi..
    30. "Her 5 kadından birinde migren var"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..