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Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

25 Ocak 2019 Cuma 17:38
Dünyanın en hafif uydusu yörüngeye gönderildi

ANKARA (AA) - Hindistan, dünyanın en hafif uydusunu yörüngeye gönderdi.

BBC'nin haberine göre, uzay eğitimi alan bir grup Hint öğrenci tarafından geliştirilen Kalamsat-V2, Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından Sriharikota uzay merkezinden yörüngeye fırlatıldı.

ISRO Başkanı K Sivan, 1 kilo 26 gram ağırlığındaki Kalamsat-V2'nin, "bugüne kadar yörüngeye gönderilen en hafif uydu" olduğunu söyledi.

Kalamsat-V2'nin, ISRO tarafından fırlatılan ve özel bir şirket tarafından üretilen ilk uydu olma özelliği taşıdığı da belirtildi.

Uydunun, telsiz operatörlerine yardımcı olacağı, "öğrencilere geleceğin bilim adamları ve mühendisleri olmaları açısından ilham vereceği" ifade edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ISRO ve uyduyu geliştiren öğrencileri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:38
  1. Hindistan
  2. Kalamsat-V2
  3. uydu

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