Dünyanın en güzel ülkeleri sıralaması 2019 Dünyanın en güzel ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güzel ülkesi neresi denilse neredeyse herkes kendi ülkesinin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu söylemekte. Bir ülkenin en güzel olması için tarihi, kültürel zenginliklerinin yanında turizm bakımından da cazibe merkezi olmasıdır. Dünyaca ünlü bir internet sitesinde yer alan oylamada kullanıcılar dünyanın en güzel ülkelerini seçti. Türkiye'nin de yer aldığı liste şu şekilde...

1-Yeni Zelanda

2-İzlanda

3-İtalya

4-Yunanistan

5-Norveç

6-İsviçre

7-Kanada

8-İskoçya

9-Fransa

10-Japonya

11-Avusturya

12-İspanya

13-Almanya

14-İrlanda Cumhuriyeti

15-Portekiz

16-Avustralya

17-İsveç

8-Galler

19-Birleşik Krallık(İngiltere)

20-Rusya

21-Çek Cumhuriyeti

22-Finlandiya

23-Brezilya

24-Güney Afrika

25-Hollanda

26-Amerika Birleşik Devletleri

27-Fransız Polinezyası

28-Şili

29-Madagaskar

30-Avrupa Birliği (Kullanıcılara sunulan tercihler arasında ülke olmasa da AB de yer aldı)

31-Fiji

32-Hırvatistan

33-Filipinler

34-Seyşeller

35-Arjantin

36-Slovenya

37-Nepal

38-Singapur

39-Hong Kong

40-Belçika

41-Namibya

42-Romanya

43-Botsvana

44-Macaristan

45-Vietnam

46-Kosta Rika

47-Danimarka

48-Tayland

49-Slovakya

50-Faroe Adaları

51-Küba

52-Litvanya

53-Estonya

54-Bulgaristan

55-Letonya

56-Türkiye

57-Grönland

58-Zambiya