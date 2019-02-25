Dünyanın en güzel ülkeleri sıralaması 2019 Dünyanın en güzel ülkeleri listesinde Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güzel ülkesi neresi denilse neredeyse herkes kendi ülkesinin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu söylemekte. Bir ülkenin en güzel olması için tarihi, kültürel zenginliklerinin yanında turizm bakımından da cazibe merkezi olmasıdır.Dünyaca ünlü bir internet sitesinde yer alan oylamada kullanıcılar dünyanın en güzel ülkelerini seçti. Türkiye'nin de yer aldığı liste şu şekilde...25 Şubat 2019 Pazartesi 12:47
Dünyanın en güzel ülkesi neresi denilse neredeyse herkes kendi ülkesinin dünyanın en güzel ülkesi olduğunu söylemekte. Bir ülkenin en güzel olması için tarihi, kültürel zenginliklerinin yanında turizm bakımından da cazibe merkezi olmasıdır. Dünyaca ünlü bir internet sitesinde yer alan oylamada kullanıcılar dünyanın en güzel ülkelerini seçti. Türkiye'nin de yer aldığı liste şu şekilde...
1-Yeni Zelanda
2-İzlanda
3-İtalya
4-Yunanistan
5-Norveç
6-İsviçre
7-Kanada
8-İskoçya
9-Fransa
10-Japonya
11-Avusturya
12-İspanya
13-Almanya
14-İrlanda Cumhuriyeti
15-Portekiz
16-Avustralya
17-İsveç
8-Galler
19-Birleşik Krallık(İngiltere)
20-Rusya
21-Çek Cumhuriyeti
22-Finlandiya
23-Brezilya
24-Güney Afrika
25-Hollanda
26-Amerika Birleşik Devletleri
27-Fransız Polinezyası
28-Şili
29-Madagaskar
30-Avrupa Birliği (Kullanıcılara sunulan tercihler arasında ülke olmasa da AB de yer aldı)
31-Fiji
32-Hırvatistan
33-Filipinler
34-Seyşeller
35-Arjantin
36-Slovenya
37-Nepal
38-Singapur
39-Hong Kong
40-Belçika
41-Namibya
42-Romanya
43-Botsvana
44-Macaristan
45-Vietnam
46-Kosta Rika
47-Danimarka
48-Tayland
49-Slovakya
50-Faroe Adaları
51-Küba
52-Litvanya
53-Estonya
54-Bulgaristan
55-Letonya
56-Türkiye
57-Grönland
58-Zambiya
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