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Dünyanın en güzel gün batımı festivalle karşılanacak

Bursa’nın İznik ilçesi, dünyadaki en güzel 5 gün batımından biri olan Ekinoks dönemini festival ile karşılamaya hazırlanıyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 18:31
Dünyanın en güzel gün batımı festivalle karşılanacak

Bursa’nın İznik ilçesi, dünyadaki en güzel 5 gün batımından biri olan Ekinoks dönemini festival ile karşılamaya hazırlanıyor.


İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan İznik Ekinoks Festivali 21-24 Mart tarihleri arasında çeşitli faaliyetlerle gerçekleşecek. Yılda iki kez tekrarlanan bu doğa olayı, çevresi dağlarla çevrili olan İznik Gölü’nde gerçekleşiyor. Gün batımı saatinde güneş İznik’in karşı kıyısında bulunan Karsak boğazı denilen mevkiden göle kavuşuyor. Dünya üzerindeki belirli göllerde nadiren görülebilen bu doğa olayı güneş suya değdiği an suyun içerisinde dağılıyor.


İznik Ekinoks Festivali 21 Mart Perşembe günü Unesco yolunda İznik semineri ile başlayacak. Ardından tarihi Lefke Kapı’dan hareket edecek kortej yürüyüşü ile göl kenarına gidilecek. Burada gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikler ile 4 gün boyunca günbatımı saatinde yüzlerce fotoğraf sever göl kenarında güneşin batışını bekleyecek. Gün batımı esnasında göl içerisindeki kürek ve kayıkların eşsiz görüntüleri de karelere yansıyacak.


Festivalin ikinci günü Foto Safari-İznik Antik Kent Turu ile başlayacak, ardından Lefke kapıda çini atölyesi gerçekleştirilecek. Eşsiz coğrafyaya sahip İznik’te katılımcılar üçüncü gün Dikilitaş, İnikli evleri, Tacir kanyonunda doğa fotoğrafçılığı yapma fırsatı da bulacaklar.Festivalin son günü olan 24 Mart Pazar günü ise ilçenin Göllüce ve Müşküle mahallelerinde köy kültürü izlenecek.Buralarda katılımcılar zeytinyağı sabunu yapımı, gölden balık çekimi gibi anları fotoğraflama fırsatı bulacaklar. Her günün sonunda katılımcılar sahil kenarında ateş eşliğinde müzik dinletisine de katılacaklar.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:31
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

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