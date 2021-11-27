Dünyanın en güzel ağaçları

(Sekoya/Mamut), Kaliforniya

Dev Sekoya/Mamut ağaçları 3000 yılın üzerinde yaşam sürebilmektedirler. Buradaki gibi dev yapılı olanları 20 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşmakta ve adeta bir gökdelen görüntüsüne bürünmektedirler. Bu ağaçların gövdeleri 7 metre çapa kadar ulaşmaktadır.

144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya

Japonya’da bulunan 144 yaşındaki bu morsalkım ağacının dünyanın en etkileyici ağaçlarından biri olduğu kesin. 1990 metrekare bir alanı kaplayan bu ağaç görenleri kendine hayran bırakmaktadır.