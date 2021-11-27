  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyanın en güzel ağaçları
Aktüel

Dünyanın en güzel ağaçları

İşte dünyanın dört bir yanından birbirinden güzel ağaçlar...

Yeniakit Publisher
2021-11-27 00:43:00 - 2021-11-27 01:22:11
Dünyanın en güzel ağaçları

(Sekoya/Mamut), Kaliforniya

Dev Sekoya/Mamut ağaçları 3000 yılın üzerinde yaşam sürebilmektedirler. Buradaki gibi dev yapılı olanları 20 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşmakta ve adeta bir gökdelen görüntüsüne bürünmektedirler. Bu ağaçların gövdeleri 7 metre çapa kadar ulaşmaktadır. 

144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya

Japonya’da bulunan 144 yaşındaki bu morsalkım ağacının dünyanın en etkileyici ağaçlarından biri olduğu kesin. 1990 metrekare bir alanı kaplayan bu ağaç görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

  • 125 Yaşında Orman Gülü, Kanada
  • Japon Akçaağacı, Oregon
  • Çiçek Açmış Kiraz Ağaçları, Almanya
  • Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Hawai
  • Yosun Kaplı Kayın Ağacı, Oregon
  • Melek Meşe Ağacı, Güney Carolina
  • Ateş Ağacı, Brezilya
  • Ejderha Kanı Ağacı, Yemen
  • Akçaağaçlar Tüneli, Oregon
  • Jakaranda Ağaçları, Güney Afrika
  • Meşe Sokağı, Güney Carolina

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...
Gündem

Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "En büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir." i..
İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: 2022'de başlıyor
Teknoloji

İsmail Demir'den heyecanlandıran açıklama: 2022'de başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Tipi Hücumbot Projesi"nde ilk prototip geminin inşasına 2022 yılında başlanacağını açıkladı...
Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu
Spor

Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu

A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası Play-Off Turunda Portekiz ile eşleşti. Türkiye, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay