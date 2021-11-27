Dünyanın en güzel ağaçları
İşte dünyanın dört bir yanından birbirinden güzel ağaçlar...
(Sekoya/Mamut), Kaliforniya
Dev Sekoya/Mamut ağaçları 3000 yılın üzerinde yaşam sürebilmektedirler. Buradaki gibi dev yapılı olanları 20 katlı bir apartman yüksekliğine ulaşmakta ve adeta bir gökdelen görüntüsüne bürünmektedirler. Bu ağaçların gövdeleri 7 metre çapa kadar ulaşmaktadır.
144 Yaşındaki Morsalkım, Japonya
Japonya’da bulunan 144 yaşındaki bu morsalkım ağacının dünyanın en etkileyici ağaçlarından biri olduğu kesin. 1990 metrekare bir alanı kaplayan bu ağaç görenleri kendine hayran bırakmaktadır.
- 125 Yaşında Orman Gülü, Kanada
- Japon Akçaağacı, Oregon
- Çiçek Açmış Kiraz Ağaçları, Almanya
- Gökkuşağı Okaliptüs Ağacı, Hawai
- Yosun Kaplı Kayın Ağacı, Oregon
- Melek Meşe Ağacı, Güney Carolina
- Ateş Ağacı, Brezilya
- Ejderha Kanı Ağacı, Yemen
- Akçaağaçlar Tüneli, Oregon
- Jakaranda Ağaçları, Güney Afrika
- Meşe Sokağı, Güney Carolina