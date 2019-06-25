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Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy üçüncü kez fırlatıldı

SpaceX şirketi, Falcon Heavy roketini 24 araştırma uydusuyla uzaya gönderdi

25 Haziran 2019 Salı 16:40
Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy üçüncü kez fırlatıldı

CAPE CANAVERAL (AA) - Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketini 24 araştırma uydusuyla uzaya fırlattı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02.30'da fırlatılan Falcon Heavy roketi, 24 araştırma uydusuyla üçüncü kez uzaya gönderildi.

Falcon Heavy roketi, bu fırlatmada uzayda güneş enerjisiyle yol alabilme amacıyla üretilen uzay yelkenlileri, NASA'nın mevcut hidrazin yakıtına alternatif olarak üretimini yaptığı temiz ve yeşil roket yakıtıyla uzay araçlarının dünyayla daha az irtibatla daha uzun mesafelere gitmesini sağlayacak derin uzay atomik saatini uzaya götürdü.

Bunun yanı sıra 2004'te hayatını kaybeden Amerikalı astronot William R. Pogue dahil 152 kişinin külleri de Falcon Heavy ile uzaya gönderildi.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamada, fırlatmanın bugüne kadar gerçekleştirilen en zor görevlerden biri olduğu ve uyduların üç farklı yörüngeye oturması gerektiği vurgulandı.

Falcon Heavy'nin iki yardımcı ateşleyici parçasının kalkıştan birkaç dakika sonra platforma iniş yaptığı ancak ana ateşleyici parçanın roketin okyanustaki platforma inmeyi başaramadığı belirtilerek bu durumun böylesine zor bir görev için normal sayılması gerektiği ifade edildi.

- Falcon Heavy ilk kez 2018'de fırlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı ile ortak görev "STP-2 Uzay Test Programı"nı da içeren fırlatmanın, Falcon Heavy roketlerinin gelecekte askeri görevlerde kullanılabilmesi konusunda bilgi vermesi de bekleniyor.

İlk kez Şubat 2018'de fırlatılan Falcon Heavy, 12 Nisan'da ilk ticari fırlatışını yapmış, ArabSat 6A iletişim uydusunu uzaya yollamıştı.

Fırlatışın ardından roketi oluşturan iki yardımcı ateşleyici parça roketin fırlatıldığı Cape Canaveral Hava Üssü'ne, merkezi ateşleyici parça ise Atlantik Okyanusu üzerindeki "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) adı verilen insansız platforma iniş yapmıştı.

Dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy, yeniden kullanılabilir roket parçaları, ağır yük taşıma kapasitesi ve diğer roketlere göre nispeten düşük maliyetiyle uzay teknolojisinde yeni bir dönem başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:40
  1. ABD Savunma Bakanlığı
  2. Falcon Heavy roketi
  3. NASA
  4. SpaceX

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