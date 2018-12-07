Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı
Business Insider isimli internet sitesi dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye, 9. sırada yer alarak Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı.07 Aralık 2018 Cuma 09:34
2018'in en güçlü 15 ordusu belli oldu. 'Business Insider' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı.
Sıralama yapılırken mevcut silah çeşitliliği, nüfus sayısı, savunma bütçeleri gibi kriterler göz önüne alındı.
Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı
İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken Türkiye listede 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise Almanya, İtalya gibi NATO üyesi ülkeler yer aldı.
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