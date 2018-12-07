Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı

2018'in en güçlü 15 ordusu belli oldu. 'Business Insider' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı.

Sıralama yapılırken mevcut silah çeşitliliği, nüfus sayısı, savunma bütçeleri gibi kriterler göz önüne alındı.

Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı

İlk üçte Amerika, Rusya ve Çin bulunurken Türkiye listede 9'uncu sırada yer aldı. Türkiye'nin ardından gelen ülkelerin başında ise Almanya, İtalya gibi NATO üyesi ülkeler yer aldı.

