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Dünyanın en fakir 50 ülkesinden 18'i Müslüman! Suudiler yardım etmek yerine ABD'ye 1 milyar dolar veriyor

Dünyanın en zenginlerinden olan Suudi Arabistan ve BAE gibi "Müslüman" ülkeler, dünyanın en fakirlerinden olan Müslüman ülkelere gözlerini yumuyor, yoksulluktan kırılan Müslüman ülkelere yardımı esirgiyor. Bununla birlikte Müslümanlara yardım etmeyen Suudi Arabistan, patronu ABD'den 1 milyar dolarlık silah almayı da ihmal etmiyor!..

07 Ağustos 2018 Salı 17:53
Dünyanın en fakir 50 ülkesinden 18'i Müslüman! Suudiler yardım etmek yerine ABD'ye 1 milyar dolar veriyor

 yeniakit.com.tr  Müslüman ülkeler terör, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle mücadele ederken, emperyalist uşakları Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi maddi anlamda güçlü devletler servetlerine servet katıyor, Müslümanları görmezden geliyor. Dünyanın en fakir 50 ülkesinden 18’ini oluşturan Müslüman ülkeler, ABD kuklası sözde Müslüman ülkelerden destek göremiyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN 50 ÜLKESİNDEN 18’İ MÜSLÜMAN

Uluslararası Para Fonu’nun “En Fakir Ülkeler” araştırmasına göre, maddi durumu en kötü 50 ülkeden 17’si yarısından fazlası Müslüman olan ülkeler. Dünya Bankası’ın verileriyle birleştirildiği zaman dünyanın en fakir ülkeleri arasında 18 Müslüman ülke yer alıyor.

Bunlar; Nijer, Yemen, Sierra Leone, Komorlar, Gambiya, Burkina Faso, Afganistan, Çad, Gine, Mali, Senegal, Tacikistan, Kırgızistan, Bangladeş, Cibuti, Moritanya, Filistin ve Sudan.

SÖZDE MÜSLÜMAN ÜLKELER, MÜSLÜMANLARA YARDIM ETMİYOR

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn gibi özellikle petrolden zengin olan ülkeler, açlıktan kıvranan, terörle mücade ederken maddi açıdan çöken, halkına yiyecek bir lokma ekmeği bile zor bulan Müslüman ülkeleri görmezden geliyor.

MUHAMMED BİN SELMAN’IN SKANDAL TUTUMU

Dünyanın en zengin “Müslüman” ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, ABD’nin sözünden çıkmayan bir kukladan ibaret!.. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail ile bir gün ilişkilerinin daha iyi olacağını söylemiş, Filistin halkına ise, “Ya İsrail’in anlaşmasına uyun, ya da ağzınızı kapayın” diyerek küstah bir çıkışta bulunmuştu.

Allah (c.c) Kur’an-ı Kerim’de, “Yoksulun zengin üzerinde hakkı vardır” buyurmasına rağmen, en güçlü Müslüman devlet olduğunu iddia eden Suudi Arabistan, Filistin konusundaki tavrıyla Müslümanlara karşı kimin yanında olduğunu açığa çıkarmış oldu.

Aynı zamanda Suudilerin Müslüman karşıtı tutumu Filistin’den ibaret değil. Özellikle Afrika kıtasındaki yoksul Müslümanlara Türkiye’den sürekli yardım eli uzanırken, buradaki Müslümanlar için de Suudilerden ve diğer zengin Arap ülkelerinden gözle görülür ciddi bir destek gelmiyor.

“BAE FİLİSTİN TOPRAKLARINI SATTI”

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Müslümanların karşısında ABD ve İsrail’in yanında yer alan devletlerden biri. Geçtiğimiz sene Raid Salah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin'de gayrimenkul satın alarak, bunları İsrailli yerleşimcilere sattığını açıkladı.

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Medine Kahramanı Fahrettin Paşa’ya hırsız demiş, Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de tüm Türklere saldırmıştı. Bin Zayed, Medine Kahramanı olarak bilinen Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak suçlayan bir tweet paylaştı. Tweette ayrıca “İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu” yazıyordu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:53
  1. BAE
  2. Suudi Arabistan
  3. Nijer
  4. Yemen
  5. Sierra Leone
  6. Komorlar
  7. Gambiya
  8. Burkina Faso
  9. Afganistan
  10. Çad
  11. Gine
  12. Mali
  13. Senegal
  14. Tacikistan
  15. Kırgızistan
  16. Bangladeş
  17. Cibuti
  18. Moritanya
  19. Filistin
  20. Sudan

YORUM YAZ

  • Yaziklar olsun sizeYaziklar olsun size1 sa önce
    Ilimli Müslüman oldunuz. Basiniz göge erdi. Müslümanlarin yüz karalari
  • abdullahabdullah1 sa önce
    İş oraya gelirse nerdeyse hepimizde mutlaka bir israf kalemi mevcut. 500 tl lik telefon iş görecek iken 5000 tl ye telefon almak, yine arabadaki lüks, evlerimizdeki lüks. Daha sayayım mı ? Heralde anlamışsınızdır. Önce kendimiz bu lükslerden vazgeçelim sonra kral bilmeme işe yaramaz mahlukatı tartışalım. Bu adamların en büyük problemi küffar karşısında dik durmamalarıdır. Bence bu konuşulmalı.
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    Madem Suudi Arabistan ve BAE ülkelerinin faiz lobisi ve yahudi finans kuruluşları ileÜlkemiz finans sektörlerine müdahale edip ekonomik dengeyi bozuyorlar sa, toplum olarak bu ülkelerin müslüman halklarının kendi yönetimlerine karşı ayaklandırma girişimlerine destek olmamız gerekmez mi. Çünkü yapılan ekonomik savaşların ülkenin toplumsal denge nabzına zarar vermektedir.
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