Dünyanın en eski rengi orada bulundu!

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacı Nur Gueneli, antik pigmentin Moritanya'da yürütülen çalışmalarda, Sahra Çölü derinliklerde bulunan kayalıklardan elde edildiğini açıkladı. Gueneli, keşfedilen bu pigmentin daha önce bulunanlardan yaklaşık 500 milyon yıl daha eski olduğunu kaydetti.

Keşfedilen rengin biyolojik maddeden oluştuğunun altını çizen Gueneli, parlak pembe rengindeki antik pigmentin, bir zamanlar okyanuslarda fotosentetik organizmalarla işlenen klorofil moleküllerin fosillerinden kaynaklandığının belirtti.

Söz konusu fosillerin başlangıçta yeşil renkte olduğu ve konsantre formunda koyu mordan kırmızıya dönüştüğü tahmin ediliyor. Fosiller seyreltildiklerinde, yağ formunu almasının ardından parlak pembe renginde bir pigment ortaya çıktı.

Keşfedilen molekül fosillerin Tyrannosaurus Rex dinozor fosilinden 10 kat daha eski olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeni keşfin Dünya'da ilk hayvan yaşamının evrimleşmesine, neden 4 milyar yıl gerektiğine yeni bir anlayış sunabileceğini düşünüyor.

YENİ KEŞFİN TEMELİNDE SİYANOBAKTERİLER BULUNUYOR

Bilim kadını Gueneli ve ekibi Sahara Çölü'nün derinliklerinde bulduğu milyar yıllık kayaları ezerek yağ formuna ulaşan maddeyi analiz etti.

Analizler, kayaların siyanobakteri olarak bilinen antik organizmaların moleküllerini içerdiğini ortaya çıkardı. Siyanobakteriler yaşayan en eski canlı sınıflarından biridir. 3,5 milyon önce dahi dünyada var oldukları tahmin ediliyor.

Siyanobakterinin karbondioksit ile fotosentez gerçekleştirmesi yeteneğinin Dünya üzerindeki yaşam formlarının çarpıcı bir şekilde değişmesine ve adeta yaşam çeşitliliğinin patlamasına neden olduğu hipotezi yürütülüyor.

Gueneli, 1 milyar yıl önce siyanobakterilerinin okyanuslarda besin zincirinin tabanına egemen olduğunu belirtti. Bu bağlamda okyanuslarda yaşayan tüm organizmaların siyanobakteriler üzerinden beslendiği hipotezi geliştirildi.

SİYANOBAKTERİLER YERİNİ BÜYÜK CANLILARA BIRAKTI

Dünya yaklaşık 4 milyar yaşında. Bununla birlikte, daha sofistike yaşam formları 600 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Daha önce, oksijen eksikliğinin büyük canlıların Dünya'da hayat başladıktan sonra gelişmesini engellemiş olabileceği tahmin ediliyordu. Ancak bu yeni keşifle bu hipotezin gözden geçirilmesine sebep olacağı iddia ediliyor.

Çalışmada yer alan araştırmacılardan Jochen Brocks'a göre büyük canlı türlerinin gelişime engel olan faktörün sadece oksijen eksikliği değil, büyük gıda partiküllerinin eksikliği nedeniyle geciktirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Mikroskopik algler, siyanobakterilerden hacimce bin kat daha büyük. Aslında, bir zamanlar siyanobakterilerin hakim olduğu eski okyanuslar, algler yaygınlaşınca ortadan kaybolmaya başladı. Siyanobakterilerin yerini yavaş yavaş dolduran algler, daha büyük yaşayan türlerin gelişiminde ihtiyaç duyulan enerjiye kaynak olduğu tahmin ediliyor.



Euronews