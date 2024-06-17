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Aktüel Dünyanın en eski, derin gizemi... Keşfedildi: 2 bin yıllık keşif! Hz. İsa’nın çocukluğunu anlatan metin bulundu!
Aktüel

Dünyanın en eski, derin gizemi... Keşfedildi: 2 bin yıllık keşif! Hz. İsa’nın çocukluğunu anlatan metin bulundu!

Yeniakit Publisher
2024-06-17 15:02:00 - 2024-06-17 15:05:03
Dünyanın en eski, derin gizemi... Keşfedildi: 2 bin yıllık keşif! Hz. İsa’nın çocukluğunu anlatan metin bulundu!

Bilim insanları, izlerini keşfettiler. Almanya’da bir kütüphanede sergilenen ve 2 bin yıllık olduğu düşünülen belgenin İsa’nın çocukluğuna dair bilinen en eski kayıt olduğu öğrenildi.

Almanya’da bir kütüphanede sergilenen ve 2 bin yıllık olduğu düşünülen belgenin İsa’nın çocukluğuna dair bilinen en eski kayıt olduğu öğrenildi.
Almanya’nın Hamburg kentindeki bir kütüphanede uzun süre önemsiz bir belge olarak muhafaza edilen el yazması papirüsun 4. veya 5. yüzyıla ait eski bir dini belge olduğu ortaya çıktı.

NTV’nin aktardığına göre, 2 bin yıllık olduğu düşünülen metinin, İsa’nın çocukluk yıllarına ait bir hikayeyi içerdiği öğrenildi. El yazması, İsa’nın çocukluğundan kalma, 12 kil serçesini canlı kuşlara dönüştürdüğü “serçelerin canlanmasının” başlangıcını anlatıyor.

Yunan harfleriyle toplam 13 satırdan oluşuyor ve o dönemde Hıristiyan bir toplum olan Geç Antik Mısır’dan geliyor. Keşif, teoloji hocası Lajos Berkes ve diğer uzmanlar tarafından yapıldı.

Berkes, papirüs parçasının ilk başta günlük bir belge olarak düşünüldüğünü ancak içeriğin dikkat çekici olduğunun anlaşılmasıyla büyük bir keşif yaptıklarını vurguladı.

EN ESKİ BELGE

Thomas’ın Bebeklik İncili (IGT), İsa’nın çocukluğunu anlatan eski metin olup, Antik ve Orta Çağ’da popülerdi ancak bazı Hıristiyan yazarlarının doğruluğu konusunda şüpheleri bulunduğu için resmi olarak İncil’e dahil edilmedi.
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IGT’nin en eski bilinen versiyonu 11. yüzyıldan kalma bir kodekstir. Ancak, Hamburg’daki kütüphanede bulunan yeni papirüs parçası, bu belgenin 600 yıl öncesine ait.

Bu keşif, Thomas’ın Bebeklik İncili’nin kökenleri ve geçmişi hakkında önemli yeni bilgiler sağlayayacağı tahmin ediliyor.

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